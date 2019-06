von Susanne Schön

Westernschießen heißt für die Mitglieder des Nenzinger Schützenvereins vor allem viel Arbeit. Der Vorsitzende Urban Martin ist sich sicher: „Es braucht viel Idealismus.“ Viele Vorstandsmitglieder hätten sich für den ehrenamtlichen Einsatz beim 30. Westernschießen zwei Wochen Urlaub genommen. Für den Verein gehe das Westernschießen nicht nur vier Tage, die Ersten reisten bereits an Pfingsten an. Dann gelte es einiges aufzubauen und die Verpflegung für Lagerteilnehmer, Helfer und vor allem für die Besucher zu sichern.

Während für viele Besucher das Lager und der Trubel in der kleinen Westernstadt beim Schützenhaus die Attraktionen waren, war es für die Schützen das Messen mit Westernwaffen in verschiedenen Disziplinen im Schützenhaus selbst.

Beim Cowboy-Action-Shooting mussten die Schützen Westernkleidung tragen. Von 21 Schützen gewann Jürgen Jöst vom IGKS Wendlingen. Mit Modellkanonen traten elf Schützen an, an deren Spitze war Martin Wenger. Die Kanonenschüsse am Zeltlagerabend dienten der authentischen Stimmung.

Orsingen-Nenzingen Wilder Westen in Nenzingen: Das sind die Bilder vom Westernschießen Das könnte Sie auch interessieren

63 Schützen traten mit Unterhebel 50m an, Gewinner war Klaus Schütterle vom KKSV Auenheim. Von den 26 Sportlern mit dem Unterhebel Duell gewann Thomas Hoffmann von der Sgi Bad Saulgau. Beim Vorderladergewehr 50m schoßen 20 Mann, Mario Meissner vom SV Umlachtal gelangen die meisten Treffer. 34 Mann traten mit dem Westerngewehr 100m geschlossen an, an der Spitze war Claus Schmidtke vom SG Blumberg. 22 Teilnehmer schossen mit dem Westerngewehr 100m offen und Wolfgang Faller traf am besten.

Stefan Grigas vom HB Rottweil erreichte nicht nur Platz eins bei der Disziplin Vorderlader Kurzwaffe mit zehn Teilnehmern. Er war mitunter auch verantwortlich für die Pyrotechnik des Feuerwerks.