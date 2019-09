von Ramona Löffler und Julian Singler

Die Löscharbeiten an einem historischen Gebäude in der Stockacher Straße waren für die beteiligten Feuerwehren am Mittwoch eine große Herausforderung. Einsätzkräfte aus Nenzingen hielten zudem noch die Brandwache. Es sei aber nichts mehr passiert, sagte ein Feuerwehr-Mann am Donnerstagmorgen.

Am Haus steht bereits ein Gerüst und die Arbeiten am Dach laufen. | Bild: Löffler, Ramona

„Solch ein Tag wie am Mittwoch mit gleich mehreren Einsätzen ist nicht alltäglich“, sagt Manuel Winter, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Orsingen-Nenzingen, auf SÜDKURIER-Nachfrage. Er sei die Nacht über bis in den Morgen hinein vor Ort im Einsatz gewesen. „Die Herausforderung bei dem Dachstuhlbrand war das alte Gebäude, mit dem wir es zu tun hatten. Der Aufbau des Dachs war schwierig.“

Wegen der Fotovoltaikanlage seien die Feuerwehrleute nicht wirklich an die Flammen herangekommen. „Solarpanele produzieren Strom und der ist beim Löschen nicht unser Freund“, erklärt der Kommandant. Deshalb mussten die Einsatzkräfte auch auf ihre eigene Gesundheit und Sicherheit achten.

Nach dem Abdecken wird das Ausmaß der Brandschäden sichtbar. | Bild: Löffler, Ramona

Bereits am Mittwochabend wurden noch die meisten Solarpanele vom Dach entfernt. Am Donnerstag liefen dann die Aufräumarbeiten. Eine Holzbaufirma kümmerte sich darum in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Bereits um 8.30 Uhr war mehr als die Hälfte des Dachs abgedeckt und über einem Teil lag eine schützende Plane. Außerdem stand bereits seitlich ein Gerüst. Das Löschwasser tropfte noch an der Hauswand hinunter.

Für die Feuerwehr ist der Einsatz in der Stockacher Straße nun erledigt. Laut Winter müssen nun versicherungstechnische Fragen geklärt werden, die mit darüber entscheiden, wie es mit dem Gebäude weitergeht.

Raum Stockach Mindestens 100.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand: Feuerwehren im Großeinsatz in Nenzingen und vier weitere Einsätze am Mittwoch Das könnte Sie auch interessieren

Laut Angaben aus dem Rathaus konnte ein Teil der Hausbewohner eine Unterkunft organisieren, ohne dass die Gemeinde eine zur Verfügung stellen musste. Andere Bewohner des Mehrfamilienhauses mit drei Wohneinheiten befinden sich derzeit im Urlaub.