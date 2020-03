Was ist denn da am Krebsbach los? Nichts. Die Baustelle mitten in Orsingen neben der Durchfahrtsstraße steht still. Schon seit Längeren, wie das Wasser in der Baugrube zeigt und wie Anwohner bestätigen.

Am Freitag ließ sich bei den Recherchen jedoch nicht herausfinden, woran genau der Stillstand liegt. Klar ist nur, dass der Untergrund im Krebsbachtal sumpfig ist und es dementsprechend im Lauf der Bauarbeiten schon sehr matschig war. Aus den Gruben musste auch immer wieder Wasser abgepumpt werden.