von Susanne Schön

Groß war das Interesse am Brotbackkurs, den die Frauengemeinschaft Orsingen mit Bäcker Siegfried Haas im Dorfgemeinschaftshaus veranstaltete. Haas hatte keine Gelinggarantie für Hefe- und Sauerteige dabei, doch gab viele wertvolle Tipps, wie diese gelingen können und woran es bisher gescheitert sein könnte. So lauschten 24 Frauen und zwei Männer konzentriert und stellten viele Fragen.

Praktische Tipps und interessante Hintergründe

Hefeteig mag es warm und will geknetet sein. Aber es gibt auch einen Zusammenhang zwischen verwendeter Hefemenge und Temperatur. "Wärme gibt es sowohl mit der Zimmertemperatur als auch mit der zugegebenen Flüssigkeit oder durch intensives Kneten", erklärte der Fachmann. Wann der Teig bereit zum Backen ist, habe man in Gefühl. Bis sich das Gefühl einstelle, riet er kleine Brötchen zu backen. Damit beim Misslingen nicht große Mengen Zutaten und Arbeit verschwendet seien.

Bäckermeister Siegfried Haas füllte nicht nur das DGH mit dem Duft von frischen Brötchen, sondern gab den Teilnehmern viele wertvolle Tipps mit nach Hause. Bild: Susanne Schön

Neben dem praktischen Teil, in dem es auch viel zum Anfassen und Probieren gab, hatte Haas im theoretischen Teil nicht nur Rezepte sondern auch interessante Informationen dabei. So erfuhren die Teilnehmer viel über die verschiedenen Mehl- und Getreidesorten. "Ist Vollkornmehl so schlimm?" fragte er nach einem Geschmackstest. Und gab die Antwort gleich selbst. Zudem riet er, das Vollkornmehl am Besten selbst frisch zu mahlen – ganz fein, denn so sei es verträglicher und am gesündesten.

Haas erklärte auch die Fodmap. Das Wort setzt sich aus dem Englischen Wörtern "fermentable oligo-, di- and monosaccharides and polyols" zusammen. Diese lösen Unverträglichkeiten beispielsweise bei Gluten und Laktose aus. So sprach sich der Bäckermeister für möglichst alte Getreidesorten aus, die nicht überzüchtet seien. Bei Backwaren aus eigener Produktion oder von einer Bäckerei entfielen Reizstoffe. "Ich weiß, ich esse selbst zu viel Weizen", bekannte er und riet, mal vier Wochen ganz auf Getreide zu verzichten und dann langsam wieder mit dem Konsum anzufangen, wenn man eine Unverträglichkeit vermute.