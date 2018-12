Orsingen-Nenzingen – Wie schnell ein Jahr vergeht, merkt man, wenn man sich schon wieder zum Jahreskonzert des Musikvereins Nenzingen in der Rebberghalle begegnet. Am 15. Dezember wird es soweit sein. Dann werden über 50 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne sitzen. Wieder hat Christian Senger die Leitung, wieder spielt zuvor das Jugendblasorchester Orsingen-Nenzingen, kurz JBOON genannt, unter seinem jungen Dirigenten Tobias Probst. Also alles wie gehabt? Nicht mit den Nenzingern. Nach dem Mottokonzert mit Film- und Fernsehmelodien spielen sie diesmal frei gewählte Werke. Drei davon sind Solostücke. Einmal steht Frank Bold mit dem Tenorhorn vorne, dann Jan Keller, der erst im letzten Jahr das Gold-Abzeichen machte, mit der Tuba und schließlich Michael und Emanuel Schwanz an Trompete und Posaune. Vater und Sohn solieren in einem Stück, das sich nicht im Internet finden lässt. "Setkani" kommt offenbar aus dem Tschechischen und bedeutet Begegnung.

Im Sommer hatte Dirigent Christian Senger der siebenköpfigen Musikkommission knapp 50 Stücke zur Auswahl gegeben. "Wir haben uns getroffen, die Titel gemeinsam bewertet und das Programm erstellt", erzählt er. Es sollte nicht zu schwer und doch anspruchsvoll sein, sich gut anhören lassen und dem Publikum auch Bekanntes servieren. Der Vereinsvorsitzende Joachim Bold empfindet den "Polar Express" am anspruchsvollsten. "Das Stück kann schon Gänsehaut verursachen." Die wird es bestimmt auch bei den größten Hits von Queen geben. Bold verrät, dass eine außergewöhnliche Ehrung eines Vereinsmitgliedes ansteht und verspricht außerdem eine Tombola.

Das Konzert ist am 15. Dezember zu hören, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr