Die Runde war überschaubar, aber die Diskussion dafür umso intensiver: Rund 16 CDU-Mitglieder und Interessierte trafen im Gasthaus Ritter Andreas Schwab, Europa-Abgeordneter und Bezirksvorsitzender der CDU Südbaden, und sprachen mit ihm über Europa und die Zukunft.

Schwab schnitt viele Themengebiete an: Wirtschaft, Binnenmarkt, Niedrigzinsen, Flüchtlinge, Rüstung, Außengrenzen und Steuergesetze. Sein Vortrag war ein Rückblick, aber auch Ausblick. In Europa sei seit langem alles stabil, wenn auch mit Erschwernissen. Es gebe hier "keine Deppen wie in den USA". In Europa seien viele an den Entscheidungsprozessen beteiligt. Alle Länder seien aufgrund ihrer Lage voneinander abhängig. Schwab sprach sich für eine echte europäische Außengrenzschutzagentur aus. Es müsse gelingen, vorher zu sagen, wer nach Europa kommen dürfe und wer nicht, so Schwab. In Bezug auf den Umgang mit Flüchtlingen sei vieles lange ignoriert worden sei. Die Politik behandle ein Problem erst, wenn der Leidensdruck der Mehrheit groß sei. Er ist für eine einheitliche europäische Regelung.

Beim Blick auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) betonte der Abgeordnete, dass diese in Deutschland viele Arbeitsplätze gesichert habe. "Jobs, die erhalten werden, sind mehr wert als die Zinsen", sagte er. Zusammenfassend erklärt er für dieses und andere Themen: "Europa ist immer ein Stück weit ein Kompromiss. Ein Geben und ein Nehmen." Ein anwesender Wirtschaftsingenieur kritisierte die Niedrigzinspolitik. Er könne nicht verstehen, warum daran festgehalten werde. So fehle ein Mittel, um gegen Krisen anzuarbeiten. Die EBZ suche eine Mittelweg für die ganze Eurozone, nicht für einzelne, ergänzte Schwab. Es gebe bei Krisen noch andere Möglichkeiten.

Architekt Alois Stemmer sprach den Argwohn vieler Bürger gegen die EU an, die an Dingen wie der Datenschutzgrundverordnung lägen. "Ich bin froh, dass wir die EU haben, aber sowas ist unnötig." Landwirtin Barbara Mayer aus Wahlwies nannte die Rüstungsindustrie fragwürdig und sagte, dass das wirtschaftliche Gefälle hoch sei, aber immer sehr positiv dargestellt werde. Schwab entgegnete, dass die Rüstungsindustrie schon immer da gewesen sei und die Nachfragen nach Produkten aus Europa groß sei. Darauf folgte eine kurze Debatte, ob oder wie Waffen Frieden erzeugen können. Schwab ordnete auch Probleme mit landwirtschaftlichen Waren ein. Es ging dabei um Angebot, Nachfrage und Geschäftspraktiken. Eine stark verzögerte Bezahlung von an Händler gelieferte Waren wolle die EU unterbinden, sagte er.

Nikolaus Langner, Vorsitzender der CDU Orsingen-Nenzingen, sprach Schwab am Ende seinen Respekt vor seinem großen Wissen aus und dankte ihm für den Vortrag und die Diskussion.

Wahlen 2019 Ende Mai 2019 sind zwei Wahlen: Kommunalwahl und Europawahl. Bei der Europawahl werden alle fünf Jahre die Abgeordneten für das europäische Parlament bestimmt. Bei der Kommunalwahl geht es um die Mitglieder der Gemeinde- oder Ortschaftsräte sowie die Kreisräte. Beide Wahlen finden in Baden-Württemberg am selben Termin statt: Sonntag, 26. Mai 2019. Zuletzt war im Jahr 2014 Kommunalwahl sowie Europawahl. (löf)

