Nach der ersten Offenlage des Bebauungsplans "Eizen II" wurden Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange eingeholt. Anregungen und Bedenken wurden von der Gemeinde Orsingen-Nenzingen abgewogen und in einer Synopse dargestellt. Der Gemeinderat stimmte dieser Abwägung zu und beauftragte die Verwaltung einstimmig, die erforderliche erneute, nun jedoch verkürzte, Offenlage durchzuführen und von den durch Änderungen betroffenen Behörden die Stellungnahmen einzuholen.

Könnte Lärm aus Mehrzweckhalle zum Problem werden?

Änderungen gab es unter anderem im Bereich der Nebenanlagen bezüglich einer möglichen Lärmproblematik. Hier werde der gleiche Passus ergänzt, der auch im Gebiet Weiher II gelte, erklärte Bürgermeister Bernhard Volk. Die Baurechtsbehörde habe auf Grund der Nähe zur Mehrzweckhalle die Erstellung eines Lärmgutachtens angeregt.

Neue Lärmrichtlinien sähen die Halle als unproblematisch an, so Volk. Man werde jedoch bei entsprechenden Veranstaltungen Emissionsmessungen vornehmen und sehen, was da herauskomme. Zur Lärmabschirmung von Halle, Parkplatz und Schwimmbad seien auch die Grenzgaragen vorgesehen.

Anwohner haben Bedenken bei der Firsthöhe

Anwohner hatten die beabsichtigte maximale Firsthöhe des Mehrfamilienhauses (MFH) 4 bemängelt. Die Firsthöhe wird auf die auch für Einzelhäuser geltende Höhe reduziert. Die Erdgeschossfußbodenhöhe sei, wie im gesamten Plangebiet, an der Topographie beziehungsweise an der geplanten Straße orientiert, glaubt Volk. Die angesprochene Parksituation sei eher kein Problem. Pro Wohneinheit seien bei einem MFH mindestens zwei Stellplätze zu schaffen. Auch das Parken auf den Ortsstraßen sei durchaus üblich und zulässig.

Anfang April könnte der Bebauungsplan beschlossen werden und die Ausschreibung zur Erschließung folgen. Bernhard Volk sagte den zahlreichen Zuhörern: "Dieses Jahr bauen wird nichts mehr. Nächstes Jahr im zeitigen Frühjahr könnte es klappen – vorausgesetzt, es gibt keine neuen Probleme. Archäologische Funde etwa würden zur Verzögerung führen."