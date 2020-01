Es hakt, aber gibt Aussicht auf Besserung: Am Donnerstag gegen 7.30 Uhr hatten die drei Linie-400-Busse an der Bushaltestelle beim Kindergarten in Orsingen wieder Verspätungen und es gab Verwirrung. Die Schüler fragten den Busfahrer und stiegen teilweise wieder aus, da der Bus nicht an der Grundschule vorbei fuhr. Mindestens ein Kind blieb aber versehentlich drin – Mitschüler riefen ihm noch nach, doch es war schon zu spät.

Dabei hatte Rainer Klink, Geschäftsführer der Stadtbus Tuttlingen Klink GmbH, am Mittwoch zugesagt, dass ein Mitarbeiter vor Ort sein solle. Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte er, dass dieser im 7.25 Uhr-Bus gewesen sei, der aus Richtung Aach kam und in dem schon sehr viele Schüler drin waren.

Bus hatte keine Anzeige der Linie

Dieser verspätete Bus hatte kein Aufschrift zur Linie oder dem Fahrziel. Klink relativierte seine Angabe vom Mittwoch, dass „weitgehend“ die Busse mit den funktionierenden Zieltafeln auf den Schullinien unterwegs seien.

Es soll Änderungen geben

Klink erklärte am Donnerstag auch, dass er mit dem Landratsamt absprechen wolle, dass der 7.27-Uhr-Bus, der direkt in Orsingen startet und somit noch leer ist, bereits um 7.24 Uhr fährt und an der Grundschule in Nenzingen vorbeifährt. Somit sollen dann künftig zwei von drei Bussen an der Grundschule vorbeifahren.