von Susanne Schön

Viele „Omis„ liefen von Donnerstag bis Sonntag durch Orsingen. Die 25 Omis waren aber sehr jung, zwischen neun und 25 Jahren. Der Altersschnitt lag bei etwa 13,5 Jahren. Denn Omi ist die Abkürzung für Orsinger Ministranten. Diese nahmen an der 72-Stunden-Aktion der katholischen Kirche ebenso teil wie die katholische Landjugendbewegung (KLJB) Hohenfels. Die Jugendlichen bewiesen, dass sie tatkräftig und uneigennützig anpacken können.

„Das letzte Mal haben wir 2013 bei der Aktion mitgemacht“, erinnerte sich Lukas Imhäuser, der in Orsingen Ansprechpartner war. „Den Artikel von 2013 haben viele von uns ‚alten Hasen‘ immer noch auf dem Schreibtisch liegen und wir würden uns freuen, wenn unsere kleinen Kinder auch eine solche Erinnerung haben würden“, erklärte Julia Fuchs, die mit Lukas Imhäuser die Leitung innehatte. Es sei anstrengend, wenn man mit all den Fragen der Kinder konfrontiert sei und die Verantwortung trage, statt nur anzupacken wie beim letzten Mal.

Erneuter Einsatz für das Altenpflegeheim DA-Heim

„Da wir 2013 bereits durch unser Projekt das Altenpflegeheim DA-Heim unterstützen durften, wollten wir dieses Jahr dort etwas bewirken. Es schön zu sehen, dass unsere Hochbeete auch jetzt noch rege benutzt werden“, blickte Lukas Imhäuser zurück. Im Gespräch sei man auf den Wunsch mit den Sitzgelegenheiten für Spaziergänger gekommen. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Orsingen-Nenzingen stellten die Omis vier Ruhebänke auf und richteten die Flächen darum herum her.

Die meisten der jetzigen Leiter waren vor sechs Jahren bei der Aktion dabei und erinnerten sich gerne an die 72 Stunden. Darum wollten sie den jungen Ministranten diese Erfahrung ebenfalls gönnen. Dabei gehe es auch um Spaß und das Zusammenwachsen der Ministranten. „Die Nächte sind kurz“, schmunzelte Julia Fuchs. Gefreut haben sich die Omis über die Unterstützung örtlicher Unternehmer und ehemaliger Klassenkameraden sowie der Eltern und anderer Unternehmer bei der Verpflegung. Nach der Vorstellung des Projekts im Morgengottesdienst wurde abends mit 80 Gästen gefeiert.

Hohenfelser sind beim Kinderhaus aktiv

„Wir sind eine Gruppe von rund 25 Personen im Alter von 16 bis 26 Jahren“, erklärte Ludwig Brugger, der Ansprechpartner für die KLJB Hohenfels war. „Die Motivation der meisten ist, dass wir in diesen drei Tagen etwas errichten können, mit dem wir Leuten eine Freude machen können und gleichzeitig natürlich auch als Gruppe nochmals näher zusammen rücken.“

Auch die KLJB Hohenfels nahm in früheren Jahren bereits an der ein oder anderen 72-Stunden-Aktion teil. „Wir dachten uns, es wäre mal wieder schön, etwas Soziales als gemeinsame Aktion zu fördern“, blickte Ludwig Brugger zurück. Sie errichteten an der Außenanlage des Kinderhaus Bodensee in Mindersdorf einen Zaun und restaurierten ein Karussell.