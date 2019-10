Dorfhelferinnen sind die rettenden Engel, die einspringen, wenn in einer Familie ein Notfall eintritt. Sie kommen, wenn eines oder mehrere Kinder unter zwölf Jahren im Haushalt leben und der haushaltführende Elternteil der Familie ausfällt. Die Dorfhelferinnen-Station Orsingen-Nenzingen/Wahlwies wird jetzt 50 Jahre alt.

Vera Zeiher ist hier seit 2005 die ehrenamtliche Einsatzleiterin. Die Kinderkrankenschwester koordiniert die Einsätze von Elisabeth Bader und Regina Muffler. Die beiden müssten sehr flexibel sein, denn sie wüssten oft nicht, wo sie in zwei Wochen arbeiteten, sagt Zeiher. Sie helfen, wenn bei einer Schwangerschaft Risiken auftreten oder eine Mutter nach der Entbindung Unterstützung braucht.

Sie kommen, wenn die Mutter aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls den Haushalt zeitweise nicht weiterführen kann. Sie sind zur Stelle, wenn der haushaltführende Elternteil zur Kur fährt, an einer Reha-Maßnahme teilnimmt oder ins Krankenhaus muss.

Rielasingen-Worblingen Der gute Geist: Jutta Gold war 18 Jahre lang ehrenamtlich als Einsatzleiterin für Dorfhelferinnen tätig – zusätzlich zu ihrer regulären Arbeit in diesem Beruf Das könnte Sie auch interessieren

Auch wenn der Elternteil, der sich vorwiegend um die Kinder kümmert, aufgrund von körperlicher oder seelischer Überforderung vorübergehend Entlastung benötigt, springen sie ein. Die Einsätze müssen von der Krankenkasse genehmigt werden. „Die finanziert die Einsätze größtenteils, den Rest übernimmt der Träger. Bei unserer Station sind das die politischen und kirchlichen Gemeinden von Orsingen-Nenzingen und Stockach.

Schnelle Hilfe bei Notfällen

Wenn beispielsweise ein Kuraufenthalt ansteht, kann die Mutter oder der Vater vom Arzt ein Attest erhalten, in dem dieser eine Haushaltshilfe befürwortet. Dann stellt der Elternteil bei seiner Krankenkasse einen Antrag auf Unterstützung durch eine Dorfhelferin. Die Krankenkasse prüft den Fall und stimmt gegebenenfalls zu. Nun kann die Dorfhelferinnenstation angerufen werden.

Als Dorfhelferin ist Elisabeth Bader in der Lage, sowohl im Stall mit anzupacken als auch die Kinderbetreuung und den Haushalt zu übernehmen, wenn Mutter oder Vater eine Zeit lang ausfallen. | Bild: Claudia Ladwig

„Bei einem geplanten Krankenhausaufenthalt, einer anstehenden Geburt oder Kur funktioniert es in dieser Reihenfolge. Aber in einer akuten Notlage kann ich meist sehr schnell und unbürokratisch eine Helferin schicken“, erklärt Vera Zeiher. Sie seien in der Region gut vernetzt. „Wenn hier keine Kraft frei ist, leihen wir uns eine von einer anderen Station.“ Die Krankenkasse genehmige den Einsatz dann meist rückwirkend.

Jeder Einsatz ist individuell und dauert unterschiedlich lang. Während es ursprünglich oft landwirtschaftliche Betriebe waren, in denen eine Dorfhelferin die Weiterführung sicherte, solange Mutter oder Vater fehlten, stehen heute meist die Kinder im Mittelpunkt. „In erster Linie geht es darum, die Stunden abzudecken, in denen die Kinder nicht betreut sind. Früher waren es acht Stunden, jetzt eher drei bis vier, weil die meisten Kinder auch am Nachmittag in Kindergarten oder Schule sind“, sagt Vera Zeiher.

Die Dorfhelferin – Damals und heute Den Beruf der Dorfhelferin gibt es seit 1954. Die Frauen unterstützten damals fast ausschließlich bäuerliche Familien. Heute sind rund 280 Einsatzkräfte für Familien im ländlichen Raum tätig – unabhängig davon, ob die Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb hat oder nicht. Bis 2001 wurden Dorfhelferinnen in der eigenen Schule in Sölden bei Freiburg ausgebildet. Sie schlossen ihre Ausbildung mit der Staatlichen Prüfung und Anerkennung ab. Heute kommt der Berufsnachwuchs überwiegend von der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell und von der Familienpflegeschule Freiburg. Die zentrale Verwaltung des Werkes ist nach wie vor in Sölden. Das Dorfhelferinnenwerk Sölden ist Mitglied im Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg und wird durch das Erzbistum Freiburg gefördert.

Keine Scheu vor der Hilfe

Julia Schroff aus Wahlwies hatte schon mehrfach Unterstützung von einer Dorfhelferin. „Als ich 2014 eine Wirbelsäulen-OP hatte, wollte ich es allein schaffen. Mir Hilfe zu holen, habe ich als Schwäche angesehen und lange gezögert“, erzählt sie. „Doch während der folgenden Reha kam eine Dorfhelferin.“ Als sie erneut schwanger wurde, habe sie früh um Hilfe gebeten. „Wegen des Rückens war die Schwangerschaft riskant“, sagt sie.

Auch nach ihrem Umzug hatte die inzwischen vierfache Mutter gesundheitliche Probleme. „Regina Muffler hat mir so geholfen und mich vertreten, dass ich in der Zeit meine Behandlungen machen konnte.“ Wenn der Arzt positiv eingestellt sei und man die Abläufe kenne, sei der Weg zur Unterstützung nicht kompliziert, meint sie. Sie möchte alle dazu ermuntern, sich nicht zu schämen, sondern die Hilfe anzunehmen.

Mühlingen-Zoznegg Jahrestag für vier Jahrzehnte diskreter Hilfe der Dorfhelferinnen Das könnte Sie auch interessieren

Familienpflegerin Regina Muffler ist seit drei Jahren auf der Station und seit 25 Jahren im Beruf. „Es ist toll, so nah an den Menschen zu sein. Ich kann die Familien teilweise auch über längere Zeit sehr unterstützen. Ich arbeite pädagogisch, pflegerisch und im Haushalt. In den Familien vermischt sich alles, mal habe ich ein Baby, mal einen 13-Jährigen vor mir. Ich muss mich darauf einlassen und versuche, den Menschen mit Feingefühl und Wertschätzung zu begegnen.“

Die gelernte Dorfhelferin Elisabeth Bader ist schon seit 38 Jahren auf der Station. Sie findet ihren Beruf noch immer interessant und abwechslungsreich. Sie sei erstaunt über das Vertrauen und die Offenheit, die ihr von den Familien entgegengebracht werden. „Das geht von der Situation her fast nicht anders. Aber ich bin immer wieder sehr positiv überrascht.“ Durch ihre Arbeit hätten sich einige langjährige, intensive Freundschaften entwickelt, erzählt sie glücklich.