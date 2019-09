Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden am Mittwoch gegen 13.15 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Stockacher Straße in Nenzingen gerufen. Nach ersten Informationen der Polizei befanden sich keine Personen mehr im Haus.

Die Straße ist für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Polizei empfiehlt ortskundigen Autofahrern, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Staus, die sich zwischenzeitlich gebildet hatten, haben sich mittlerweile aufgelöst. Einige Schaulustige sahen sich die Löscharbeiten in der Stockacher Straße an. Bei dem Gebäude handelt es sich um die frühere Kaiserliche Postagentur.

Mithilfe einer Drehleiter kommen die Feuerwehrleute in die Nähe der Flammen, um diese zu löschen. | Bild: Singler, Julian

Kreisbrandmeister Carsten Sorg sagte gegen 14.30 Uhr vor Ort: „Um 12.59 Uhr wurde die hiesige Feuerwehr alarmiert. Von außen sind die Flammen jetzt gelöscht, aber im Inneren gibt es noch Glutnester.“ Das Haus in der Stockacher Straße sei wegen des Brandes nun unbewohnbar.

Die Löscharbeiten würden sich laut Sorg noch einige Zeit hinziehen. Aussagen eines Polizisten zufolge kamen keine Personen zu Schaden. Die Brandursache sei bisher unklar.

Der Dachstuhl dieses Gebäudes in der Stockacher Straße 39 in Nenzingen steht am Mittwoch in Flammen. | Bild: Singler, Julian

Die Feuerwehr rückte nach und nach mit insgesamt 40 Einsatzkräften und vier Löschgruppenfahrzeugen aus Orsingen-Nenzingen, Eigeltingen, Stockach, Bodman-Ludwigshafen und Radolfzell an. Führungsgruppe sowie Drehleiter kamen aus Stockach. Die Einsatzkräfte aus Radolfzell und Bodman-Ludwigshafen wurden nachalarmiert, als sich abzeichnete, dass der Einsatz länger dauert und von größerem Ausmaß ist.

Die Einsatzkräfte lösen sich im Lauf der Löscharbeiten ab. „Wenn ein Trupp an Löschkräften vom Inneren nach draußen kommt, können sie nicht sofort wieder rein. Die Arbeit ist eine enorme Belastung und sehr anstrengend“, erklärte Fabian Dreher, einer der Pressesprecher der Feuerwehr Stockach.

Es war nicht der einzige Einsatz für die Feuerwehr an diesem Tag. Bereits zuvor war ein Wohnwagen in der Schwarzwaldstraße in Brand geraten.