von SK

Die Beamten kontrollierten die 35 Jahre alte Autofahrerin am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in Orsingen, wie die Polizei mitteilt. Die Frau war zuvor von Stockach nach Orsingen gefahren. An einer Tankstelle war sie einer anderen Frau wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen. Die Polizisten stellten bei der Kontrolle in Orsingen per Atemtest einen Blutalkoholgehalt von 1,6 Promille fest. Sie veranlassten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus. Bei der Kontrolle fanden die Beamten außerdem heraus, dass die Frau überhaupt nicht den notwendigen Führerschein besaß. Auch ihr 30 Jahre alter Beifahrer wird im Übrigen eine Anzeige kassieren. Dem Mann, der bei der nächtlichen Kontrolle ebenfalls betrunken war, wird zur Last gelegt, das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen zu haben.