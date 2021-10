Markus Kiewel sieht weiterhin noch viel Potenzial in seinem Unternehmen und gibt der nächsten Generation die Möglichkeit, dieses in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln. Zukünftig werde es andere Schwerpunkte geben. Er ist überzeugt davon, dass seine Kinder Themen wie Wohnungsnot, Klimawandel und fehlendem Baugrund verantwortungsbewusst und vorausschauend begegnen werden.

Diese vielseitige Weiterentwicklung des Betriebs ist auch den langjährigen Mitarbeitern zu verdanken – viele sind schon seit Jahrzehnten im Betrieb tätig. Über die Jahre hat sich so ein Betriebsklima etabliert, das von gegenseitigem Vertrauen und Loyalität geprägt ist, wofür sich Markus Kiewel bei allen Mitarbeitern von ganzem Herzen bedankt. Besonderer Dank, so der Unternehmer, gilt seinem Freund seit Kindheitstagen und Bauleiter Detlef Wind und den Polieren Heiko Kempter (Hochbau), Klaus Withelm (Hochbau), Tobias Mayer (Zimmerei) und Matthias Hertle (Außenanlagen) sowie dem technischen Leiter Christian Mayer. Mit ihrer Erfahrung und Fachkompetenz prägten die Mitarbeiter das Unternehmen in der Vergangenheit und tragen maßgeblich zu seinem gegenwärtigen Erfolg bei. Um nun die Zukunft zu sichern, fördert der Betrieb aktiv den Nachwuchs und ist stolz auf seine Lehrlinge Timo Mayer und Jule Müller und die jungen Gesellen Sidney Baumann und Alexander Hermann, die mit ihren schulischen und praktischen Leistungen bei der Ausbildung und im Arbeitsleben überzeugen. Der Zusammenhalt in der Belegschaft ist über alle Altersgruppen hinweg sehr stark und diese Kameradschaft präsentiert das Unternehmen auch nach außen. Kunden loben die Freundlichkeit der Mitarbeiter und die Zusammenarbeit mit Subunternehmern basiert seit vielen Jahren auf gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung.

Auch das Leistungsspektrum hat sich stetig erweitert: Während zu Beginn überwiegend kleinere Maurerarbeiten angefragt wurden, kamen nach der Firmengründung schnell größere Aufträge über Rohbauarbeiten hinzu. Heute deckt das Unternehmen von Sanierungsarbeiten bis zu schlüsselfertigen Ein- und Mehrfamilienhäusern alle baulichen Arbeiten ab. Der Name Markus Kiewel Bauunternehmung steht neben dem Maurergewerk für Zimmerei, Malerarbeiten, Außenanlagen, Sanierungen sowie An- und Verkauf von Immobilien. Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld ist die Tätigkeit als Bauträger, die am Beispiel der Seeresidenz in Markelfingen etwas später näher beleuchtet werden soll.

26 Jahre alt, den Meistertitel in der Tasche und dann? Für Markus Kiewel gab es nur eine Option: die Selbstständigkeit. „Einfach machen“, dachte sich der Maurermeister aus Nenzingen und meldete am 2. September 1991 sein neues Gewerbe an. Seit diesem Schritt sind nun 30 Jahre vergangen, eine Zeit, die vor allem zu Beginn von Unsicherheiten bestimmt war. Mit viel Herzblut und klaren Visionen trieb Markus Kiewel die Entwicklung seines Unternehmens voran und so wurde aus dem Ein-Mann-Betrieb eine GmbH mit 42 Mitarbeitern, die Unsicherheiten heute mit Erfolgen trotzt.

Ein gutes Miteinander mit Käufern, Subunternehmern und Anwohnern ist der Markus Kiewel GmbH sehr wichtig. Individuelle Anliegen werden lösungsorientiert und zu beidseitigem Vorteil angegangen, sodass eine reibungslose Bauphase sichergestellt werden kann. Im Fall der Seeresidenz Markelfingen erstreckte sich diese Phase über 16 Monate vom Erdaushub im Juni 2020 bis zur Übergabe an Käufer und Hausverwaltung im September/Oktober 2021. Rohbau- und Zimmerarbeiten waren bereits im November 2020 abgeschlossen und die vollständige Fertigstellung des Baukörpers erfolgte Anfang September 2021. Mittlerweile sind alle Wohneinheiten bezogen und neue Großprojekte in Litzelstetten, Engen und Orsingen bestimmen jetzt den Alltag der Mitarbeiter auf dem Bau und im Büro.

Mit der Nähe zum Bodensee und der außergewöhnlichen Lage, die Ruhe und Erholung verspricht, ist die Seeresidenz ein Prestigeobjekt für die Markus Kiewel GmbH. Obwohl die Phrase „Leben, wo andere Urlaub machen“ mittlerweile inflationär gebraucht wird, trifft das Motto das Wohngefühl der Seeresidenz auf den Punkt. Eine hochwertige Innenausstattung und eine durchdachte Planung der Wohneinheiten, basierend auf Markus Kiewels jahrelanger Erfahrung, garantieren zudem den größtmöglichen Komfort für die Bewohner. Auf 875 Quadratmetern entstanden somit neun Wohneinheiten, die zwischen 83 und 114 Quadratmetern groß sind und deren Grundrisse so optimiert sind, dass kein Platz verschenkt wird. „Ich würde in jede dieser Wohnungen selbst einziehen“, fasst Markus Kiewel das Ergebnis zusammen. Die Käufer der Eigentumswohnungen wissen diesen Einsatz sowie die Möglichkeit, eigene Wünsche und Vorstellungen einzubringen, zu schätzen. Auch die Anwohner des Unteren Mühlenwegs zeigen sich zufrieden mit der Baustelle in ihrer direkten Nachbarschaft und loben vor allem die Sauberkeit und den zügigen Baufortschritt.

Ob als Ruhesitz im Alter, Zuhause für eine junge Familie oder Kapitalanlage – die Nachfrage an Eigentumswohnungen übersteigt das vorhandene Angebot bei Weitem. Es ist daher nicht verwunderlich, dass alle neun Wohneinheiten des Bauträgerobjekts der Markus Kiewel GmbH in Markelfingen bereits vor Baubeginn verkauft waren. Vom Grundstück zum Eigenheim lautet die Devise, und das nicht nur für einzelne Familien und Paare sondern, an den aktuellen Bedarf angepasst, für viele verschiedene Parteien. Aber für die Markus Kiewel GmbH bedeutet ein Bauträgerprojekt nicht nur das Erschaffen von möglichst viel Wohnraum, sondern auch eine Ausführung nach modernstem energetischen und bautechnischen Stand. Das Projekt vereint daher nachhaltiges Bauen mit ansprechender Architektur, die sich harmonisch in das Wohngebiet der Gemeinde Markelfingen einfügt.

Die Markus Kiewel GmbH ist immer auf der Suche nach neuen Grundstücken und erlebt dabei oft folgende Situation: Ein Grundstück befindet sich in Privatbesitz und der Besitzer erwägt einen Verkauf, stimmt diesem aber schlussendlich doch nicht zu – meist aus Angst vor der kaufmännischen und juristischen Abwicklung und den damit verbundenen Behördengängen. Dem Geschäftsinhaber ist es daher ein großes Anliegen, allen potenziellen Verkäufern zu versichern, dass sie sich bei seinem Unternehmen in guten Händen befinden. „Unsere Vertragspartner profitieren von unseren jahrelangen Erfahrungen im An- und Verkauf von Grundstücken und natürlich in der Planung der Bauvorhaben“, so Markus Kiewel. Er betont außerdem die guten Kontakte des Betriebs zu anderen Handwerkern und die regelmäßige Zusammenarbeit mit relevanten Institutionen wie dem Notariat oder dem Baurechtsamt. Ein Verkäufer müsse sich daher theoretisch um nichts kümmern und habe natürlich trotzdem in allen Belangen Mitspracherecht. „Ein Verkauf kommt nur zustande, wenn beide Parteien mit allen Vertragspunkten einverstanden sind, Transparenz und Fairness sind hier die wichtigsten Stichwörter,“ erklärt Markus Kiewel weiter. Ist die Entscheidung zum Grundstücksverkauf erst einmal gefällt, bietet das Unternehmen verschiedene individuelle Alternativen an, die nach der Veräußerung des Grundstücks umgesetzt werden können. So hat der Veräußerer beispielsweise die Möglichkeit, eine Eigentumswohnung in dem geplanten Neubauprojekt zu erwerben. Dies bietet sich an, wenn der Grundstücksverkauf mit dem Abriss einer Bestandsimmobilie einhergeht, da sich die Verkäufer aus Altersgründen verkleinern möchten. Für den Verkäufer bedeutet das unterm Strich einen Tausch – die aufwendige Bewirtschaftung eines großen Hauses mit Garten gegen den Komfort einer modernen, altersgerechten Neubauwohnung.

Dies stellt natürlich eine große persönliche Veränderung dar und die Markus Kiewel GmbH ist sehr bemüht, ihren Kunden so anschaulich wie möglich zu vermitteln, wie ein solches Neubauprojekt aussehen könnte. Das gelingt nicht nur mit ausführlichen Plänen, sondern auch durch zahlreiche Referenzobjekte in der Region, welche die weitreichenden Erfahrungswerte des Unternehmens unterstreichen. Außerdem können Interessenten in den Musterhäusern in Nenzingen die standardmäßige Innenausstattung eines Kiewel-Baus besichtigen und Inspiration für das neue Eigenheim sammeln.

Aber nicht nur das: Die Markus Kiewel GmbH stellt die Musterhäuser auch als Wohnmöglichkeit in der Übergangszeit vom Grundstücksverkauf bis zur Bezugsfertigkeit der Eigentumswohnung zur Verfügung. Den Verkäufern wird somit ein sorgenfreier Wohnwechsel ermöglicht und gleichzeitig können sie sich im Musterhaus mit der neuen, modernen Ausstattung vertraut machen.

„Wir freuen uns über jede Anfrage zu einem unverbindlichen Gespräch,“ ermutigt Markus Kiewel Grundstücksbesitzer, sich telefonisch oder per Mail an das Unternehmen zu wenden. Er bekräftigt weiterhin, dass Bauträgerobjekte für ihn Herzensangelegenheiten seien und ein solches Projekt nur gelinge, wenn sowohl sein Unternehmen als auch der Verkäufer am Ende glücklich seien mit der Entwicklung vom Grundstück zum Bauprojekt.