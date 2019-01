von Susanne Schön

Von Beginn seiner Amtszeit an stand Pfarrer Dominik Rimmele hinter den Ministranten. So stellte er sich auch beim Gruppenbild zu seiner Investitur mit Ministranten auf. Zum Abschluss der Weihnachtszeit, am Fest der Taufe des Herrn, wurden 20 neue Ministrantinnen und Ministranten beim gut besuchten Gottesdienst in Orsingen begrüßt. Die nun insgesamt 89 Ministranten kommen aus der gesamten Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau.

"Die Aufnahmefeier passt gut zum Fest der Taufe des Herrn, weil die Gewänder der Ministranten an das weiße Taufgewand erinnern", erklärte der Pfarrer. An diesem Tag wurden auch fünf langjährige Ministranten verabschiedet. "In den einzelnen Pfarreien werden die Ministranten teils durch ein aus Jugendlichen bestehendes Leitungsteam geleitet, teils durch Mütter. Für die Zukunft ist eine engere Zusammenarbeit auf Ebene der Seelsorgeeinheit wie auch mit dem Dekanat geplant", freut sich Pfarrer Dominik Rimmele. Es habe bereits eine Besprechung mit den Verantwortlichen der sechs Pfarreien gegeben.

Er hob beim Aufnahmegottesdienst die Bedeutung der Ministranten hervor. Sie bringen stellvertretend für die Gemeinde die Gaben und Gebete zum Altar. In seinen Dank schloss er auch ihre Familien und alle Menschen der Pfarreien ein, die die Ministranten unterstützen.