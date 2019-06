von Susanne Schön

Die Hegau-Bodensee-Panorama-Tour (HBPT) des RMSV Orsingen startet am Pfingstsonntag, 9. Juni, mit dem Volksradfahren ein. Gefahren wird die HBPT auf der Strecke von 2016 im Gebiet des westlichen Bodensees, Thurgau, Schaffhausen und Hegau. Der zentrale Kontroll- und Verpflegungspunkt befindet sich in Randegg bei der Ottilien-Quelle. Start und Ziel sind wie immer bei der Kirnberghalle in Orsingen. „Wir behalten also unser praktiziertes Konzept bei, was sich sehr gut bewährt hat die letzten Jahre“, erklärt Pressereferentin Julia Kerber. „So sind alle Strecken auf der Hegau-Bodensee-Panorama-Tour vielfältig und individuell wähl- und kombinierbar.“

Die beiden Volksrad-Strecken machen Rast in Volkertshausen. Es sind wieder zwei Routen abgesteckt – einmal mit 30 Kilometer und einmal mit 46 Kilometer Länge. Die HBPT-Touren gehen über 74 Kilometer (810 Höhenmeter), 100 Kilometer (1440 Höhenmeter). 144 Kilometer (2060 Höhenmeter), 161 Kilometer (2320 Höhenmeter) und Marathon mit 205 Kilometer (2940 Höhenmeter). Start und Ziel sind an der Kirnberghalle Orsingen. Gestartet werden kann ab 6.30 Uhr (100 Kilometer, 144 Kilometer, 161 Kilometer und 205 Kilometer), ab 7 Uhr (74 Kilometer) beziehungsweise ab 9 Uhr (alle Volksrad-Strecken).

Alle Räder sind willkommen – vom Rennrad bis E-Bike. Verpflegungen gibt es an der Kirnberghalle sowie am zentralen Streckenposten in Randegg und auf dem Volksrad-Streckenposten in Volkertshausen. Informationen gibt es im Internet unter www.hegau-panorama-tour.de