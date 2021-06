Laut Polizei kam ein 34-Jähriger, der am Steuer des Ford saß, von Wahlwies und wollte weiter in die Hauptstraße fahren. An der Einmündung der Nenzinger Straße prallte er gegen die Fahrerseite des Hyundai einer 29-Jährigen, die von Nenzingen kam und Vorfahrt hatte.

Die Insassen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An den beiden Autos entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.