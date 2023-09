Bei einem Sturz auf dem Radweg zwischen Wangen und Hemmenhofen sind am Samstagmittag zwei Radfahrer verletzt worden. Laut der Polizei waren ein 47-Jähriger und ein 59-Jähriger gegen 13.30 Uhr auf dem Radweg unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe des Schlosses Marbach habe der 47-Jährige den anderen Fahrradfahrer überholt, wobei es aufgrund von Gegenverkehr zum Kontakt zwischen den beiden gekommen sei. Daraufhin seien beide gestürzt.

Der jüngere Mann habe leichte Verletzungen erlitten, der 59-Jährige dagegen sei von einem Rettungswagen mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht worden. An den Fahrrädern sei ein geringer Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.