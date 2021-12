von Georg Lange radolfzell.redaktion@suedkurier.de

Die Worte zur Neugestaltung des Klosterplatzes in Öhningen klingen noch in den Ohren: „Der bestplatzierte Entwurf beschäftigt sich sehr intensiv damit, wie es früher ausgesehen hatte. Und das hat die Jury überzeugt.“ Doch die Voraussetzung für eine zeitgemäße Rekonstruktion des Klosterplatzes in Öhningen ist aktuell nicht mehr gegeben.

Denn dafür hätten gegenüber dem Rathaus ein Gebäude, Schuppen sowie eine Scheune erworben und abgerissen werden müssen. „Dieses alte Gebäude in der Mitte bleibt erst mal integriert“, so Landschaftsarchitekt Michael Glück bei der Vorstellung seiner Vorplanung im Gemeinderat für die „Neugestaltung des Klosterplatzes“. Mit diesem Gebäude suche er noch eine bestmögliche Lösung für das Umfeld „Kloster, Kirche und Rathaus“.

Baukosten könnten bei rund einer Million Euro liegen

Die Vorplanung macht eines deutlich: die Schwierigkeit, mindestens 23 Parkplätze für den Geschäftsbetrieb des Probstei-Gebäudes mit Gastronomie, Konferenzräumen und Hotel-Betrieb im nahen Umfeld zu schaffen sowie das beträchtliche Gefälle am Klosterbuckel zu überwinden. Fachleute schätzen die Baukosten aktuell auf 1,08 Millionen Euro.

Der Wettbewerb für die Neugestaltung des Klosterplatzes war in zwei Varianten ausgelobt worden: Mit dem und ohne das bestehenden Wohngebäude gegenüber dem Rathaus. Architekt Michael Glück orientierte sich nun in seiner Vorplanung am Erhalt des Gebäudes.

Unterschiedliche Steigungen machen es kompliziert

Dabei seien die zu überwindenden Höhensituationen auf der Planfläche sehr besonders, so Glück: ausgehend von dem Torwächterhäuschen zwischen der Kirchbergstraße und dem Klosterplatz sowie dem Gefälle abwärts vom Rathaus, dem Kirchturm und dem Probsteigebäude vorbei bis hin zu den Sportplätzen. Die Herausforderung bestehe darin, die einzelnen Teilflächen vor den Gebäuden nutzbar zu machen, deren unterschiedliche Steigungen zu überwinden und die Flächen miteinander zu erschließen.

Dabei gebe es auch viele unveränderbare Anschlusspunkte: die Terrasse auf dem Anbau, eine Wendefläche für den Lieferverkehr und die Terrasse südlich der Probstei sowie Anfahrten für bestehende Wohnhäuser.

Als Problem gilt die deutliche Verengung des Klosterbuckels durch den neuen Anbau für die Gastronomie. Er erzeugte ein 3,2 Meter breites Nadelöhr mit dem Zwang, gleichzeitig ein starkes Gefälle überwinden zu müssen. Der Architekt löste dieses Problem mit Hilfe einer Treppenanlage für die Fußgänger sowie einer Rampe für Fahrradfahrer mit einem Gefälle von 27 Prozent: Auf einer Länge von je zehn Metern wird ein Höhenunterschied von je 2,7 Meter überwunden. „Eine barrierefreie Verbindung ist an dieser Stelle nicht möglich“, so der Architekt.

Der Klosterbuckel sei bisher von den Fußgängern akzeptiert worden, so Schmid: Ältere Menschen hätten sich mit einem Handlauf hochgezogen. Eine Treppe sei nun praktikabler. Eltern mit Kinderwägen könnten die Rampe nutzen. Für den Lieferverkehr der Gastronomie schlug der Architekt einen Wendehammer vor dem neuen Anbau der Gastronomie und der Südseite des Probsteigebäudes vor.

Lässt sich der historische Platz denn gar nicht wieder zur Geltung bringen?

Mindestens 23 Parkplätze werden durch die Umnutzung des Probsteigebäudes notwendig. Hinzu kommen Parkplätze für Kirche, Verwaltung und Veranstaltungen. Bürgermeister Andreas Schmid kann sich eine unterirdische Erweiterung der bereits vorhandenen Stellplätze über eine Tiefgarage vorstellen. Er schätzte die Kosten hierfür auf rund 30.000 Euro pro Parkplatz.

Andrea Dix (Netzwerk) gab zu bedenken, dass der Klosterplatz für Märkte und Feste vorgesehen war und nun durch Parkplätze verstellt sei. Ebenso könne sie im vorderen Bereich des Entwurfs keinen historischen Platz sehen. Simon Klose (OBF) sprach sich daher für eine Tiefgarage auf dem Klosterplatz aus. Eva Straub (OBF) meinte, dass im Umfeld weitere Parkplätze zu suchen seien. Sie befürchtet eine zu hohe Belastung zu Spitzenzeiten im engen und steilen Klosterbereich.