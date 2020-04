von Sk

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 7000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr in der Hauptstraße in Wangen. Wie die Polizei informiert, kam ein 23 Jahre alter Autofahrer vermutlich betrunken mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Auto des 23-Jährigen gegen einen geparkten Kleinbus.

Beide Autos müssen abgeschleppt werden

Der Unfallfahrer verletzte sich dabei und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde im dort Blut entnommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.