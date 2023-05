Zwei große Projekte beschäftigen derzeit die Höri: Die Firma ABO Wind mit Sitz in Wiesbaden plant auf dem Schienerberg einen Windpark mit vier Windkraftanlagen auf Flächen des baden-württembergischen Staatsforsts (ForstBW). Optional könnte in der Nähe eine fünfte Anlage im Gemeindewald von Öhningen errichtet werden. Zudem soll westlich von Schienen und in der Nähe zur Schweizer Grenze ein Solarpark auf einer 7,6 Hektar großen Fläche durch die RES Deutschland mit Sitz in Vörstetten entstehen.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien werfe vor Ort viele Fragen auf, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Beide Unternehmen möchten daher mit den Anwohnern ins Gespräch kommen. Daher laden beide Projekt-Firmen am Donnerstag, 4. Mai, von 14 bis 20 Uhr zu einer Informationsmesse in die Turnhalle der ehemaligen Grundschule in der Schulstraße 13 in Schienen ein.

Plakate sollen vor Ort und online informieren

Mit dem Charakter einer Ausstellung informieren die ABO Wind und die RES Deutschland auf Stellwänden mit Postern über die Energieprojekte sowie über den Landschafts-, Natur- und Emissionsschutz, aber auch darüber, wie Gemeinden und Anwohner vom Windpark profitieren könnten. Die Anwohner und Besucher können sich mit den anwesenden Experten zu allen Aspekten der Solar- und Windenergie austauschen, versprechen die Veranstalter.

Die Planung um den Solarpark befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium, der Windpark erst in der Phase seiner Entwicklung. Interessierte und Anwohner können sich auf den Internetplattformen www.solarpark-oehningen.de und www.windpark-oehningen.de über den Stand der Planung, die Entwicklung und die Hintergründe zu den Projekten informieren. Wer keine Zeit für die Messe findet, könne sich dort ab dem Nachmittag des 4. Mai alle Poster der Infomesse herunterladen.