Nicht mehr lange, dann gibt es Gewissheit darüber, wer in Öhningen in den kommenden acht Jahren auf dem Chefsessel im Rathaus sitzen wird: Ab acht Uhr morgens konnten die Bürger in den Wahllokalen ihre Stimme für die Bürgermeisterwahl abgeben, nun hat die Auszählung begonnen. Wie Vera Leibing vom Öhninger Hauptamt schon vorab mitgeteilt hatte, ist die Verkündung des Wahlergebnisses auf 19 Uhr angesetzt.

Kurz vor dem Wochenende hatte es noch Unklarheit darüber gegeben, ob die Wahl tatsächlich stattfinden kann, denn die Post hatte Briefwahlunterlagen liegen gelassen und nicht zugestellt. Die Briefe wurden am Freitag per Bote noch verteilt. Vom Regierungspräsidium Freiburg und der Kommunalaufsicht im Landratsamt Konstanz kam dann auch das Signal: Die Bürgermeisterwahl kann durchgeführt werden.