Öhningen vor 3 Stunden

Warum Marc Michael Berchmann Bürgermeister in Öhningen werden möchte

Ob der Bürgermeister-Wahlkampf in Öhningen dank eines Gegenkandidaten spannender wird, bleibt fraglich. Doch er gewinnt einiges an Unterhaltungswert. Denn der Kandidat der Satire-Partei tritt mir markigen Sprüchen an.