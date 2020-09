von Gerald Jarausch

Zur Trauerfeier und Beisetzung von Doris Epple sind gestern Familienmitglieder, Freunde, Bekannte und Wegbegleiter zusammengekommen. Die im Alter von 89 Jahren Verstorbene Doris Epple wurde auf dem Friedhof in Wangen beigesetzt. Bei der Trauerfeier in der Pfarrkirche St. Pankratius wurde noch einmal ihre besondere Lebensleistung gewürdigt.

Unter anderem verlas SÜDKURIER-Redakteur Uli Fricker einen Text des Radolfzeller Historikers Christof Stadler, den dieser vor einigen Tagen in der Zeitung zum Tod von Doris Epple veröffentlicht hat. Ihr Name ist untrennbar mit ihrem Engagement für arme und bedürftige Menschen in Russland verbunden. Mit ihrer privaten Russland-Stiftung versuchte sie über 24 Jahre, das Leid der Menschen zu lindern.

Hilfsprojekte von St. Petersburg bis nach Sibirien

Nachdem sie eine sogenannte Suppenküche eingerichtet hatte, wuchs das private Hilfswerk rasch an. Sie stieß 22 Projekte von St. Petersburg bis Sibirien an. 2002 wurde ihre Arbeit mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Im Sommer dieses Jahres legte sie ihr Werk vertrauensvoll in die Hände der Caritas.

Als Zentrale des außergewöhnlichen Engagements fungierte immer der heimische Schreibtisch in Wangen. Dort lebte Doris Epple seit 59 Jahren mit Bruno Epple, der sich seit Jahrzehnten einen Ruf als Maler und Dichter erarbeitet hat.

Viele kreative Inspirationen

Die gelernte Optikermeisterin besaß über ihre menschlichen und organisatorischen Fähigkeiten hinaus noch die Begabung, sich künstlerisch auszudrücken. Ihre kunstvoll verzierten Ostereier sind legendär.

Darüber hinaus verfasste Doris Epple mehrere Bastelbücher, in denen sie anderen Menschen wertvolle Tipps für die kunstvolle Gestaltung von Steinen und anderen Dingen nahebrachte.

Bis zuletzt hat Doris Epple ihre persönlichen Anliegen geregelt. Seit vielen Jahren lagerte ihr eigener Sarg bereits im Haus. Dabei handelt es sich um ein einfach gezimmertes Objekt, das seinerzeit ein Engelberger Mönch mit Farbe verziert hatte. Ganz nach ihrem Wunsch spielte am Freitag ein Trommler an ihrem Grab.