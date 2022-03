Ein als vermisst gemeldeter Mann wurde bei einer groß angelegten Suchaktion am Mittwochmorgen in Öhningen aufgefunden. Dies meldet die Schaffhauser Polizei. Um 1.30 Uhr habe eine Seniorin aus dem schweizerischen Hemishofen der Polizei gemeldet, dass ihr 84-jähriger Mann barfuß und spärlich bekleidet in unbekannte Richtung das Haus verlassen habe.

Die deutsche Polizei habe den vermissten Mann schließlich um 6.30 Uhr in Öhningen aufgefunden. Der Senior wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An der Suchaktion waren Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau, des Rettungsdienstes der Spitäler Schaffhausen, Helikopter der Schweizer Armee sowie der deutschen und Schaffhauser Polizei beteiligt.