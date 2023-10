Auf einer Baustelle in der Straße „Zum Schienerberg“ haben Unbekannte am Sonntag zwischen 0.30 und 1 Uhr einen Schaden in Höhe von rund 7000 Euro verursacht. Wie es in einem Bericht der Polizei heißt, hätten die Täter mehrere Teile von zwei Rohbauten zerstört und die Wände außerdem mit Farbe beschmiert. Zudem hätten sie eine Baustellentür aufgebrochen und aus einem Lagerraum eine Bohrmaschine und Werkzeug gestohlen.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Gaienhofen unter der Telefonnummer 07735 97100 entgegen.