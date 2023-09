Am Öhninger Strandbad in der Rheinstraße ist es Samstagnachmittag, 9. September, zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei berichtet, habe ein unbekannter Autofahrer zwischen 13 und 17 Uhr einen auf dem Parkplatz des Strandbads abgestellten VW Multivan beim Ein- oder Ausparken gestreift. Die betroffene Stelle an dem Van hat laut Angaben der Polizei eine Länge von etwa 150 Zentimetern.

Nach dem Unfall sei der Verursacher davongefahren, ohne den Unfall anzuzeigen. Es sei ein Schaden von rund 7000 Euro entstanden. Die Polizei bittet daher nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07735 97100 beim Polizeiposten in Gaienhofen zu melden.