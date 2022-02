Öhningen-Schienen vor 3 Stunden Unbekannter durchwühlt offen stehende Autos und klaut Wertsachen Ein noch unbekannter Täter hat mehrere Gegenstände aus unverschlossene Autos entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder), Brandenburg. (Symbolbild) | Bild: Patrick Pleul / dpa