von pm

Dass der Vertrag für die geplanten Windkraftanlagen in Öhningen mit dem Unternehmen ABO Wind AG mit Sitz in Wiesbaden unterzeichnet wurde, steht bereits seit November fest. In Kooperation mit den Stadtwerken Tübingen soll im Staatsforst ein Windpark mit bis zu vier modernen Anlagen errichtet werden. Eine der beplanten Teilflächen liegt nordwestlich von Schienen an der Gemarkungsgrenze zu Singen, die andere nordöstlich von Schienen an der Grenze zu Singen und Moos. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Anlagen mit einer Leistung von jeweils bis zu sieben Megawatt ab 2027 Energie liefern.

Anwohner sollen informiert werden

Neu ist nun eine Internetseite mit Informationen, die kürzlich unter www.windpark-oehningen.de veröffentlicht wurde. Wie Teamleiter Manuel Schmuck von ABO Wind berichtet, befinde man sich in einer sehr frühen Planungsphase. „Auf der neuen Website können sich Anwohnerinnen und Anwohnern aber schon jetzt informieren“, wird er zitiert.

Höri Wer die Windräder am Bodensee bauen soll, steht fest: Doch wie geht es nun auf der Höri weiter?

Auf der Internetseite sollen Neuigkeiten zu aktuellen Entwicklungen und Hintergrundinformationen, beispielsweise Kartenmaterial der Potentialfläche innerhalb derer die vier Anlagen realisiert werden sollen oder der Zeitplan, zu finden sein. Aber: „Wir peilen eine Inbetriebnahme in fünf Jahren an. Daher sind manche Informationen wie der genaue Anlagentyp noch gar nicht verfügbar.“ Jedoch wolle man mit der Internetseite aber schon jetzt Einblicke geben und Fragen beantworten. Im Frühling 2023 soll außerdem eine Infomesse vor Ort folgen. Dabei können Interessierte auch ins persönliche Gespräch mit dem Planungsteam kommen.