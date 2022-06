So kurz vor der Wahl zum Bürgermeister in Öhningen ist von einem Wahlkampf wenig zu spüren. Amtsinhaber Andreas Schmid strebt die vierte Amtszeit an. Er hat ein paar Wahlkampftermine, ist aber beruflich einfach in den nächsten Wochen schon so unterwegs, dass es wenig Vor-Ort-Termine geben wird.

Sein Herausforderer, Marc Michael Berchmann, Mitglied bei der Satire-Partei Die Partei, beschränkt seine Aktivitäten im Wahlkampf einzig auf das Internet. Doch am Mittwoch, 22. Juni, werden sie um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Öhningen bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Gemeinde aufeinandertreffen.

Amtsinhaber lädt in alle Ortsteile ein

Andreas Schmid hat derweil ein paar Wahlkampftermine benannt: Am Montag, 27. Juni, lädt er zu einem Rundgang durch das Chorherrenstift und die „grüne Mitte“ Öhningen, Treffpunkt ist am Klosterplatz um 19 Uhr.

Am Dienstag, 28. Juni, möchte Schmid mit interessierten Bürger durch Schienen gehen und über die Dorfentwicklung und regenerative Energien sprechen. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Gemeindehaus Schienen.

Am Mittwoch, 29. Juni, geht es in den Ortsteil Wangen, dort startet die Gruppe ab 19 Uhr bei der Höristrandhalle und es soll ebenfalls um die Dorfentwicklung gehen und die Gestaltung des Uferbereichs.

Satire-Herausforderer tummelt sich lieber im Internet

Marc Michael Berchmann live erleben können Öhninger also nur am Mittwoch, 22. Juni. Dort will er auch sein Wahlprogramm vorstellen, wie sein Wahlkampfleiter Peter Schmenger auf Nachfrage mitteilt. Deutlich aktiver ist Berchmann in den sozialen Netzwerken. Auf Facebook und auf Instagram postet er beinahe täglich etwas Neues.

Die Resonanz hält sich etwas in Grenzen, die Anzahl der Likes und Herzchen bleibt einstellig. Er tritt mit dem Motto „Mehr Öhningen, weniger Öhdingen“ an. Zuletzt versprach er mehr Qualitätskneipen und eine eigene Klosterbrauerei. Laut Schmenger käme das vor allem bei der Öhninger Jugend gut an.

Die Wahl zum Bürgermeister in Öhningen findet am 3. Juli statt.