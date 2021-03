von Gerald Jarausch

Klarheit für Radler: Im Öhninger Ortsteil Wangen soll künftig eine verträgliche Radwegeführung eine Verbindung zwischen dem Landesradweg (entlang der Landesstraße 192) und der Seestraße schaffen. Damit sollen Radwanderer ohne große Eile in den Kern des Ortes gelockt und so die touristische Qualität erhöht werden. Zudem könnte so manche Gefahrensituation auf der Durchgangsstraße entschärft werden, wo die Radfahrer weder einen eigenen Radweg, noch einen Sicherheitsstreifen auf der Fahrbahn für sich haben.

Dazu wird vor dem Gebäude der Höri-Strandhalle eine Streckenführung angelegt, die den Plattenbelag auf der Südseite des Gebäudes umfährt. Dennoch möchte der Ortschaftsrat von Wangen verhindern, dass zu viel Flächenversiegelung vorgenommen werde, wie Ortsvorstand Bruno Bohner in der Sitzung des Gemeinderats erklärte. Die Entscheidung, wie der Radweg tatsächlich in Wangen verlaufen wird, soll der Ortschaftsrat treffen.