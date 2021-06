Auf der Fahrt vom Schiener Berg in Richtung Schienen ist ein mit zwei Personen besetzter Mercedes AMG am Montagabend im Bereich einer Rechtskurve von der Landesstraße 193 abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Den beiden jungen Männern ist nichts passiert

Beide Insassen im Mercedes sollen laut Bericht der Polizei Glück gehabt haben und seien bei dem Unfall nicht verletzt worden. Der 20 Jahre junge Fahrer des hochmotorisierten Wagens soll gegen 21.20 Uhr in Begleitung einer 21-jährigen Beifahrerin vom Schiener Berg in Richtung Schienen gefahren sein. Als der Wagen in einem Waldstück auf eine Rechtskurve zusteuerte, soll der junge Fahrer zu spät reagiert haben. In der Folge soll der Mercedes nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt sein.

Durch den Unfall entstand an dem schon älteren AMG Mercedes Totalschaden in Höhe von vermutlich rund 30.000 Euro. Bei dem Unfall war auch die Feuerwehr Moos eingesetzt, um gegebenenfalls das Auslaufen von Betriebsstoffen zu verhindern und auch um eine mögliche Brandgefahr durch offenliegende Kabel an dem Auto auszuschließen. Letztlich kümmerte sich ein Abschleppdienst um den total beschädigten Wagen.