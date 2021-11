von Karin Stei

Ohne Eisen sähe die Welt anders aus. Evolutionär betrachtet ist es ein lebenswichtiges Spurenelement, da es für den Sauerstofftransport im Körper zuständig ist. Und ohne die großen Eisenvorräte – 40 Prozent der Erde besteht aus dem Metall – wären viele Bauwerke und Kunstobjekte nicht möglich, denn es besitzt die Fähigkeit, mit anderen Elementen Legierungen einzugehen.

Zur Person Künstlerin Ferose ist 1962 in Heidelberg geboren. 1978 Umzug in die Schweiz, Abitur, Landschaftsgärtnerlehre, 1985 bis 1989 Studium der Kunsttherapie und Kunstpädagogik mit Schwerpunkt Bildhauerei an der freien Kunststudienstätte Ottersberg bei Bremen, Aufenthalt bei Eisenplastiker Freddy Madörin in Rothrist und Scuola di Scultura im Maggiatal, seit 1989 freie künstlerische Arbeit als Eisenplastikerin, Studienreisen nach Spanien, Sri Lanka und Israel, seit 1991 Ausstellungen in Deutschland und der Schweiz. Ferose lebt und arbeitet in Öhningen. Mehr Infos unter www.ferose.de

Um diesen besonderen Werkstoff dreht sich das Schaffen der Öhninger Künstlerin Ferose, die ihre Leidenschaft für Eisen sogar zu ihrem Künstlernamen inspiriert hat. Unschwer ist die chemische Abkürzung für Eisen Fe, lateinisch für Ferrum, in ihrem Namen zu erkennen. „Rosen stehen für mich für Metamorphosen, sie wandeln sich vom grünen Stil in farbige Blüten“, erklärt Ferose.

Offen für Assoziationen

Metamorphose – Umgestaltung – beschreibt sehr gut, was aus dem Metall in den Händen der Künstlerin wird. Aus dem kalten, harten Material entstehen in einem aufwändigen und langwierigen Arbeitsprozess mal organisch anmutende, mal abstrakte Plastiken, die bei längerer Betrachtung geheimnisvoll lebendig erscheinen. Keine der Arbeiten trägt einen Titel. Mit Bedeutung soll sie der Betrachter erfüllen.

Im Schauraum des Ateliers finden sich Beispiele verschiedener Schaffensperioden: Von den „Hüllen“ im Vordergrund bis zu Stelzenobjekten, die Ferose immer wieder variiert. | Bild: Karin Stei

Viel Raum für Assoziationen also. Einen Körper, den Ferose seit rund 30 Jahren immer wieder in vielen Variationen fertigt, steht auf drei bis manchmal fünf Beinen, die ein aus Eisenstäben geschweißtes Halbrund tragen, das oben abgeschlossen ist. Die Form erinnert an eine liegende Mondsichel oder an altägyptische Barken, die in Hieroglyphen verewigt wurden.

Erdgeschichte und Archäologie

Ferose muss schmunzeln, konfrontiert mit diesen Interpretationen. „Als Kind haben mich Erdgeschichte und Archäologie sehr interessiert, vielleicht kommt dies unbewusst wieder zum Ausdruck“, meint die Künstlerin nachdenklich. Vom Bodensee inspirierte Bootsformen seien es jedoch nicht, betont Ferose.

Als sie eine Zeit lang an der Scuola di Scultura war, habe sie die Natur, die Bergwelt des Tessiner Maggia-Tals stark beeindruckt. Aus der ersten dort geschaffenen Figur, einem Keil, sei dann die „Urform“ mit den Stelzen entsprungen.

Charakteristische Handschrift

Auch andere Lebensphasen flackern in ihren Werken auf. Wie zum Beispiel ihre Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin. In ihrer Serie, die Ferose selbst als „Hüllen“ beschreibt, wirken die Plastiken sehr organisch, schwungvoll, dynamisch. Zelt- oder korbartig schaffen die Hüllen ein Innen und Außen.

„Sie schützen oder bedrängen, je nachdem was man mit ihnen verbindet“, sagt Ferose. Erst durch die Hingabe ans Schauen, ans Wirken lassen der Objekte eröffnet sich die Beziehung zwischen dem Kunstwerk und dem Betrachter. Organisch ist auf eine gewisse Weise auch der Fertigungsprozess.

Tropfen für Tropfen

Das Ausgangsmaterial sind ein Meter lange, dünne Eisenstäbe, die mit Kupfer ummantelt sind. Diese werden mittels autogenem Schweißen zu Einheiten verbunden. Das erfordert Können, viel Geduld und Vorsicht. In Sicherheitskleidung steht Ferose an ihrer Werkbank und öffnet die Ventile der Sauerstoff- und Acethylenflasche. Aus ihrem Gemisch entzündet sie eine 3200 Grad heiße Flamme, die das Metall biegt, zum Schmelzen bringt.

Künstlerin Ferose mit Eisenplastiken, die sie den Elementen aussetzt. | Bild: Karin Stei

Tropfen für Tropfen setzt die Eisenplastikerin nebeneinander, übereinander, erwärmt erneut das Eisen, um Anlauffarben zu erhalten. Durch das Erwärmen, Ausweiten und Zusammenziehen atmet das Metall. Ferose gibt dem Werkstoff so ihren eigenen Duktus, eine unverwechselbare Handschrift. Eine Arbeit, der kein klassischer Entwurf zugrunde liegt.

„Während ich schweiße, sehe ich im Inneren, was entstehen soll. Lasse ich hier ein Loch, gebe ich dort mehr Schwung – das Eisen spricht zu mir wie ein eigenes Wesen.“ Aus dem Nichts formt die Öhningerin so massive oder filigrane, flache oder dreidimensionale, kleine und raumgreifende Skulpturen, Reliefs und Plastiken.

„Dialog mit der Form“

Nach dem Erkalten wird die Oberfläche individuell behandelt. Ferose schleift, bürstet oder poliert die Flächen manchmal, um einen bläulichen Glanz zu erhalten. Sie trägt Fett auf, um das Rosten zu verhindern, oder ganz im Gegenteil stellt ihre Plastik im Freien auf, damit sie Rost entwickeln.

„Die Farbgebung entwickelt sich als Dialog mit der Form“, so Ferose. Monate, auch Jahre vergehen mit der aufwendigen Arbeitsmethode, die ihr Markenzeichen ist und auf die sie als Studentin der Kunsttherapie und Kunstpädagogik mit Schwerpunkt Bildhauerei zufällig – oder schicksalhaft – stieß, da neben ihrem Studienatelier in einer Werkstatt geschweißt wurde.

Inspiriert von Persönlichkeiten

Vervollkommnet hat Ferose die Technik dann beim bekannten Schweizer Eisenplastiker Freddy Madörin in Rothrist. Geprägt seien ihre Arbeiten weniger von den Werken als den Persönlichkeiten anderer Künstler. Den berühmten spanischen Bildhauer Eduardo Chillida hat sie selbst noch für ihre Diplomarbeit interviewt. „Er war ein richtiger spanischer Grande.“

Die Haltung gegenüber Welt und Kunst, wie sie Chillida hatte, sei vorbildhaft. Deshalb sei sie auch von Beuys inspiriert: „Seine Idee der sozialen Plastik, also die Fragen, wie mache ich etwas und warum, und wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus, spricht mich noch heute an“, erklärt Ferose, die sich selbst auch nicht verbiegen lässt.