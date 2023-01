Zum Glück keine verletzten Personen, dafür aber ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 193 zwischen Öhningen und Schienen ereignet hat. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, sei ein 46-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Schienen unterwegs gewesen, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei.

Der Wagen habe einen Leitpfosten überfahren, einen Baum touchiert, sich überschlagen und sei schließlich auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der 46-Jährige und seine ebenfalls im Auto sitzende Ehefrau und sein Sohn seien unverletzt geblieben. Sie seien aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.