von Georg Lange

Zwischen dem Friedhof und dem Gebäude der Feuerwehr entsteht am Dorfrand von Öhningen ein mittelgroßes Heizkraftwerk für die Versorgung der Gemeinde mit Nahwärme. Der erste Probelauf soll am Rosenmontag starten und der Kessel beheizt werden, damit bald eine Wärme-Nahversorgung mit regenerativen Energien erfolgen könne, so Bürgermeister Andreas Schmid in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in der Höri-Strandhalle von Wangen.

Bei einer Enthaltung entschied der Rat die Belag-Arbeiten im Auffahrtsbereich der Heizkraftanlage an einen Schiener Betrieb für das günstigste Angebot in Höhe von rund 21.500 Euro zu vergeben. Zuvor debattierte der Rat darüber, ob eine Asphaltierung der Kraftwerk-Auffahrt einer geplanten Bepflasterung vorzuziehen wäre. Allein für das Verteilungsnetz für die Belieferung mit Nahwärme nahm die Gemeinde mehr als 700.000 Euro in die Hand.

Beim Belag geht es um die Belastbarkeit

Die Ausschreibung für das Gewerk bezog sich auf eine Bepflasterung der Auffahrt der Heizkraftanlage. Verwendet werden sollen 400 Quadratzentimeter große wasserdurchlässige Pflastersteine. Gemeinderat Bernhard Schnur (CDU) erkundigte sich beim Bürgermeister über die Belastbarkeit der Steine für einen Anlieferverkehr mit Lastkraftwägen. Nach zwölf Jahren habe er bei gleicher Pflastersteingröße mit acht Zentimeter Pflasterdicke in seiner privaten Auffahrt Belastungsspuren allein von Autos beobachtet.

Die Auffahrt des Öhninger Heizkraftwerks soll bepflastert werden. Eine Probelauf zur Versorgung mit Nahwärme soll am Montag starten.

Auch wenn Asphalt im Winter vorteilhafter wäre, so habe sich Bürgermeister Schmid aus ökologischer Sicht für ein Pflastern der Auffahrt mit einem wasserdurchlässigen und schwerlastfähigen Material eingesetzt. Schmid mutmaßt, dass zur Anlieferung eher Traktoren mit einem Anhänger als Lastkraftwagen kommen werden.

Manches kostet weniger, manches mehr

Die Verwaltung informierte in der Sitzung auch über die Kosten für das Verteilernetz der Nahwärme: Rund 250.000 Euro gab die Gemeinde für die Wärmeleitungen aus. Damit lag sie rund 30.000 Euro günstiger als veranschlagt. Der Gewinn aus der Vorabplanung wurde jedoch für die Tiefbauarbeiten wieder verschlungen. Sie lagen um 27.000 Euro höher als veranschlagt und kostete die Gemeinde mehr als 377.000 Euro. Weitere 71.800 Euro kostete die Planung beider Gewerke.