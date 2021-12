Dies teilte die Polizei in einer Presseinformation mit. Die C-Klasse der Sportwagenfirma soll seit einigen Tagen im Freien im Wiesenweg gestanden haben, wo vermutlich der Täter mit einem spitzen Gegenstand die mattlackierte Motorhaube beschädigt haben soll. Der Besitzer habe den Schaden am Donnerstagmorgen festgestellt und Anzeige bei der Polizei Gaienhofen erstattet, so die Polizei weiter. Zeugenhinweise werden unter Telefon (07735) 97100 erbeten.