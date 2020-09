In diesen Tagen wird so manch ein Öhninger wehmütig durch die Dorfmitte spazieren. Denn an diesem Wochenende hätte eigentlich das Öhninger Dorffest stattfinden sollen. Das Fest, organisiert von den Vereinen unter der Regie der Gemeinschaft Öhninger Vereine (GÖV), war der jährliche Treffpunkt im Ort und für die teilnehmenden Vereine eine gute Einnahmequelle.

Doch dieses Jahr findet das Dorffest wegen Corona nicht statt. Und auch sonst liegt das Vereinsleben in Öhningen relativ brach. Bei den Vereinen wächst die Sorge, durch die Coronazwangspause etliche Mitglieder zu verlieren.

Kosten für die Dirigentin bleiben

Der Männergesangsverein Öhningen steht laut Vorsitzenden Gerhard Telle vor einer finanziellen Herausforderung, mit null Einnahmen, die Kosten für die Dirigentin aufbringen zu können. Trotz ausgefallener Konzerte und dem ausgefallenem Dorffest blieben diese Kosten bestehen. Außerdem seien die meisten Mitglieder des Vereins im fortgeschrittenen Alter zwischen 75 und 86 Jahren. „Die Gefahr ist groß, dass der ein oder andere ganz aufhören möchte“, so Telle.

Regelmäßige Treffen sollen Mitglieder bei Laune halten

Doch man wolle sich in der Gruppe regelmäßig treffen und so die Gemeinschaft aufrecht erhalten. Ähnlich sieht es bei der katholischen Frauengemeinschaft aus. Auch hier ruhten laut Christine Maria Schäfer alle Aktivitäten seit dem Ausbruch der Pandemie. Aktuell treffe man sich privat oder sehe sich bei den Gottesdiensten in der Kirche.

„Doch mir persönlich ist es wichtig, dass sich die Damen nicht vergessen fühlen“, sagt Schäfer. Nach den Ferien wolle sich der gesamte Vorstand treffen, und das weitere Vorgehen planen. „Ich möchte unsere Arbeit nicht einschlafen lassen“, sagt Christine Maria Schäfer.

Gemeinschaft beim Wandern fehlt

Auch der Schwarzwaldverein hat Probleme, seine Aktivitäten am Laufen zu halten. Durch die ganzen Hygiene-Maßnahmen, wie dem Tragen von Masken oder der Abstandsregelung beim Wandern würde das Gruppenerlebnis verloren gehen, sagt Schwarzwaldverein-Vorsitzender Karl Honsel.

An den Wanderungen würden hauptsächlich ältere, alleinstehende Menschen teilnehmen, die gerne Kontakt zu anderen Menschen suchen und in der Gruppe etwas erleben möchten. Dies sei nun nicht mehr möglich. Wanderungen würden nur noch in Kleingruppen stattfinden, die sich meistens ohnehin kennen würden. „Meine Befürchtung ist, dass einige Mitglieder den Eindruck erhalten, es geht auch ohne Verein und treten aus“, sagt Karl Honsel.

Skiclub hofft auf eine gute Saison

Andere Vereine haben aktuell noch nicht so massive Auswirkungen durch die Pandemie erfahren. Der Skiclub Öhningen musste zwar die letzten beiden Ausfahrten im März absagen, aber befindet sich momentan ohnehin in der Sommerpause. Das Hallentrainingsprogramm sei ab Juni wieder angelaufen, berichtet Walter Ernst, Vorsitzender des Skiclubs Höri. Ob der Brettlemarkt stattfinden könne, sei jedoch noch unklar.

Die Finanzlage sei durch sparsames wirtschaften trotz Ausfall des Dorffestes noch gut, doch habe der Skiclub größere geplante Investitionen zurückgestellt. Aktuell befinde man sich in der Planung der nächsten Saison. „Da wir ein Frischluftverein sind, hoffen wir, dass die Auswirkungen der Corona-Krise für uns überschaubar bleiben“, so Walter Ernst.

Finanzielle Auswirkungen spürt die Narrenzunft Piraten vom Untersee noch nicht, obwohl der Verein laufende Kosten habe. „Wenn die Fasnacht noch kommt, ist das stemmbar. Wenn nicht, ist das sicher ein Problem“, sagt Frank „Fuzzy“ Graf, Präsident der Narrenzunft.

Aktuell hielten sich die Auswirkungen auf das Vereinsleben im Rahmen. Die Vorbereitung auf die Fasnacht habe man auf ein Minimum reduziert. „Es macht schon Sorgen, wie das im Hexenkeller nächstes Jahr funktionieren soll. An eine Saalfasnacht ist unter diesen Voraussetzungen nicht zu denken“, so der Vorsitzende.

