von Georg Lange

Es gibt Pflichtaufgaben, die jede Gemeinde im Landkreis erfüllen muss. Zu ihnen gehören beispielsweise die Versorgung der Bürger mit Gas, Wasser und Strom, der Bau von Kindergärten und Schulen sowie das Stellen von Rettungskräften.

Als unterste staatliche Behörde führen kommunale Verwaltungen auch Aufgaben von Bund, Land und Landkreis aus. Zu diesen gehören neben der Organisation von Wahlen und dem Ausstellen von Ausweisen auch die Aufnahme und Unterbringung geflüchteter Menschen. Auf der Rangliste bei der Erfüllung letztgenannter Aufgabe steht Öhningen im Landkreis aktuell auf Platz 25 – von insgesamt 25 Gemeinden.

Keine einfache Lage

Angesichts der Aufnahmestatistik zeigte sich Bürgermeister Andreas Schmid dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung „mit Bauchweh“. Laut Quote im Landkreis soll die Gemeinde Öhningen 78 geflüchtete Menschen unterbringen. Tatsächlich untergebracht wurden bisher 40 Schutzsuchende, also nur wenig mehr als die Hälfte des Geforderten.

„Es ist schwierig“, bekennt Bürgermeister Schmid: „Jeder Aufruf verpufft.“ Die Gemeinde suche händeringend Wohnraum, wolle aber nicht bauen, fasst Schmid das Dilemma zusammen. „Wir mieten Wohnungen an und zahlen mehr als die Höchstmiete, die das Landratsamt genehmigt“, informierte der Bürgermeister.

Geflüchtete stehen vor der Tür

Schmid sprach aber auch von Glücksfällen bei Anmietungen, bei denen Geflüchtete aufgenommen werden konnten. Durch das schlechte Abschneiden in der Rangliste bereits aufgefallen, schicke das Landratsamt der Gemeinde die Geflüchteten vor ihre Türe. „Wir bekommen Zuweisungen, die wir übernehmen müssen“, so Schmid.

Nach Stand der Wohnraumlage könnte die Gemeinde zwar bis zu 70 geflüchtete Personen aufnehmen. Doch die Lage sei weiterhin kritisch für die Gemeinde.

Es werden wohl noch weitere Geflüchtete kommen

Durch den Überfall Russlands auf die Ukraine rechnet Andreas Schmid mit weiteren Geflüchteten, die die Gemeinde aufnehmen muss. Mangels konkreter Zahlenangaben aus dem Landratsamt kann der Bürgermeister nur schätzen, wie viele Menschen aus dem Kriegsgebiet in Deutschland und der Region ankommen.

Von einer Millionen erwarteten Flüchtlingen in Deutschland, wären im Land Baden-Württemberg 130.000 und im Landkreis Konstanz 3400 Geflüchtete zu verteilen, rechnete Schmid dem Gemeinderat vor. Das bedeute für die Gemeinde weitere 44 Flüchtlinge aus der Ukraine.

Wie die Vertriebenen bisher untergekommen sind

Ohne Zutun der Gemeindeverwaltung wurden bereits 21 Ukrainer in privaten Unterkünften untergebracht. Fünf vom Landkreis zugewiesene Schutzsuchende fanden in Wangen eine Wohnstätte. Für weitere fünf Ukrainer konnte die Verwaltung eine Wohnung anmieten, so Schmidt. Insgesamt gingen in der Gemeinde 13 Wohnungsangebote für 50 Flüchtlinge aus der Ukraine ein.

Für Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine sieht Bürgermeister Schmid daher vorerst keine Probleme für die Unterbringung in der Gemeinde. Sein Resümee: Man könne die Schutzsuchenden aus der Ukraine im Landkreis leichter unterbringen als Geflüchtete aus Afrika, Syrien oder Afghanistan. Doch auch sie kommen weiterhin in Deutschland an und müssen in den Kommunen untergebracht werden.

Viele Asylbewerber haben kaum Chancen

Aus Erfahrungswerten heraus gebe es in der Gemeinde Flüchtlinge, die zwar vor dem Jahr 2015 angekommen seien, aber weder eine Chance auf dem Arbeits- noch auf dem Wohnungsmarkt haben, so Andreas Schmid auf Nachfrage der Gemeinderätin Christine Schäfer (CDU). Sie wollte wissen, wie lange Flüchtlinge in der Gemeinde bleiben.

Unter den Geflüchteten gebe es auch Schutzsuchende, die geduldet und mit einem Arbeitsverbot belegt seien. Frank Leitner (OBF) brach eine Lanze für die Integrationsfähigkeit von Flüchtlingen, die nicht aus der Ukraine kommen.

Er berichtete über positive Erfahrungen mit Menschen aus anderen Kulturkreisen an seinem Arbeitsplatz und verwies auf die blinden Flecken in der Gesellschaft: „Wir sehen nicht das brachliegende Potential und sollten offener und aufgeschlossener werden.“

Integrationsbeauftragter kommt an seine Grenzen

Schmid möchte sich dafür einsetzen, dass bei den Wohnangeboten auch Flüchtlinge aus anderen Ländern und nicht nur aus der Ukraine unterkommen können. Andrea Dix (Netzwerk) wollte wissen, wie die Entwurzelten aus der Ukraine versorgt werden.

Andreas Schmid sieht bei der Sozialbetreuung beider Ströme eine Belastungsgrenze auf den Manager zukommen. Denn der Integrationsbeauftragte betreue mehrere Gemeinden gleichzeitig.

Nur wenige wollen auch hier bleiben

Nur wenige ukrainische Schutzsuchende wollten in ländliche Gebiete ziehen oder lange im Landkreis bleiben, sondern so schnell wie möglich wieder zurückkehren in ihre Heimat, so Schmid. Die meisten hoffen, dass sie in zwei bis drei Monaten in ihr Land zurückkehren könnten.

Schutzsuchende der Ukraine finden in Öhningen intakte und fürsorgende Familien, berichtete Schmid. Die Gemeinde habe Vorgaben für Sozialhilfe und Sozialversicherung und könne bei der Bearbeitung der Anträge auch auf die Unterstützung der Unterbringer und des Beauftragten zählen.

Wie sieht es an der Schule aus?

Um den Klassenteiler zu erreichen könnte die Gemeinde sogar bis zu 80 Kinder in die Schule aufnehmen. Hier sei jedoch die Politik in der Landeshauptstadt gefragt, um für Sozialarbeiter, Lernunterstützer und Dolmetscher zu sorgen, so Schmid.