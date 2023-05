In den späten Mittagsstunden ist ein Unbekannter am Montag in ein Wohnhaus in der Straße „Fehlhaldenhof“ eingebrochen. Laut der Polizei habe er zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr ein Fliegengitter abmontiert und dann ein gekipptes Fenster aufgehebelt. Die im Obergeschoss anwesende Bewohnerin habe das nicht bemerkt. Im Haus habe der Täter aus einer Schatulle Fasnachtschmuck im Wert von etwa 50 Euro gestohlen. Anschließend habe er das Haus wieder über das aufgehebelte Fenster verlassen.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen unter der Telefonnummer 07735 97100 in Verbindung zu setzen.