Der Solarpark auf der Höri ist seiner Realisierung einen Schritt näher gekommen: Der zuständige Gemeinderat hat die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einem rund zehn Hektar großen Grundstück beschlossen. Die Zustimmung erfolgte einstimmig. Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtliche Voraussetzung dafür, dass RES Deutschland den Solarpark errichten kann. Das Erneuerbare-Energien-Unternehmen plant die Photovoltaik-Anlage westlich des Ortsteils Schienen. Mit einer installierten Leistung von rund zehn Megawatt kann der Solarpark rechnerisch über die Hälfte des gesamten Energiebedarfs der Gemeinde Öhningen decken.

Die Fläche für den Solarpark befindet sich im Landkreis Konstanz nahe der deutsch-schweizerischen Grenze. Sie ist durch ihren unebenen Boden schwer zu bewirtschaften, für die Stromerzeugung aber gut geeignet. Die Solarstromanlage umfasst eine Größe von 7,6 Hektar. Das entspricht rund zehn Fußballfeldern. „Für eine Gemeindegröße von rund 3600 Einwohnerinnen und Einwohnern ist das eine große Anlage und ein echter Mehrwert für die Energiewende vor Ort“, erklärt Yannic Enders, Abteilungsleiter Projektentwicklung Solar bei RES Deutschland.

Im November 2022 hatten sich die Vertreter der Gemeinde bereits einstimmig für den Solarpark ausgesprochen. „Diese klare Zustimmung ist beeindruckend. Wir sind froh, das Projekt in einer Gemeinde zu verwirklichen, der die Energiewende genauso wichtig ist wie uns“, lobt Miles Skeletti das Engagement vor Ort. Der Projektleiter von RES Deutschland ist in engem Austausch mit den beteiligten Akteuren. Der Plan für die Freiflächenanlage wurde von Beginn an öffentlich kommuniziert. Auf einer kostenfreien Informationsveranstaltung Anfang Mai können sich die Bürger direkt mit den Solarexperten von RES Deutschland und ihren Partnern austauschen.

Der Solarpark wird auf einem privaten Grundstück entstehen — dennoch muss die Gemeinde das Vorhaben genehmigen. Von der Planung über den Bau bis zur Inbetriebnahme eines Solarparks gibt es einige Hürden zu meistern. Der Aufstellungsbeschluss ist dabei ein wichtiger Schritt. Nun wird der Bebauungsplan in einem zweistufigen Regelverfahren einschließlich Umweltbericht aufgestellt. Damit ist gewährleistet, dass die Bebauung der Fläche rechtsverbindlich ist und alle öffentlichen und privaten Interessen berücksichtigt werden. Der Bebauungsplan bildet die Rechtsgrundlage für die Erteilung einer Baugenehmigung.

Bei der Planung des Solarparks verpflichtet sich RES Deutschland dazu, Standards einzuhalten, die über gesetzliche Regelungen hinausgehen. Eine entsprechende Lizenzvereinbarung hat das Unternehmen mit dem Bundesverband neue Energiewirtschaft abgeschlossen. Zu den Maßnahmen zählt etwa die Erhöhung der Artenvielfalt.