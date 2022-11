Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf der Landesstraße 192 zwischen Öhningen und Wangen bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei der 24-Jährige in Richtung Wangen unterwegs gewesen.

Auf der Höhe des Schlosses Marbach sei der junge Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Dabei habe er sich Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen habe ihn in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad sei durch den Zusammenprall ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die Höhe des am Verkehrszeichen entstandenen Schadens sei noch nicht bekannt.