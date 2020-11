Die Narrenzunft Mondfänger vom Untersee Wangen feiert in 2021 ihr 60-jähriges Bestehen. Den Auftakt hätte der Elferrat gern mit der Hauptversammlung verbunden, doch diese musste verschoben werden, so der Verein in einer Mitteilung. Stattdessen hat sich Zunftmeister Patrick Willig in einer Videobotschaft an die Zunftmitglieder gewendet. Die geplanten Höhepunkte mit der Ausrichtung des Höriumzugs sind bereits auf 2022 verschoben. Es werde also „eine besondere Fastnacht werden, was die Mondfänger aber nicht daran hindert, allen Interessierten einen Blick auf die vergangenen 60 Jahre zu ermöglichen“.

„Ein würdiges Jubiläumsprodukt“

Anders in früheren Festjahren gebe es diesmal keine öffentliche Fotoausstellung. Dafür könne jeder ganz privat und in Ruhe einen bebilderten Rückblick mit der Vorschau auf das eigene 2021 verbinden. Hierfür haben die Mondfänger einen Familienkalender für 2021 gestaltet, der bei der Terminkoordination hilft sowie schöne Bilder aus 60 Jahren Mondfänger-Historie und von den einzelnen Gruppen als Blickfang zu bieten hat. Die Macher um Marketingchef Michael Ruf und Zunftschreiber Bernhard Dietrich haben den Sommer über die Archive durchforstet und „ein würdiges Jubiläumsprodukt gestaltet“, so die Narrenzunft.

Das Titelblatt zeigt mit den Masken und Kopfbedeckungen die Zunft aus einer Corona-Sicht, denn diese wichtigen Utensilien müssen keinen Abstand halten und können sich so vereint zeigen, wie es gern die ganze Zunft tun würde. Dass der Mond ein gütiges Lächeln dazu gibt, ist für die Mondfänger ein wichtiges Zeichen, so wie ein Silberstreif am Horizont.

Hoffnung auf gute Resonanz

Die Elferräte hoffen darauf, dass sich alle Mitglieder und Freunde der Zunft ein Exemplar des Kalenders zuhause an der Wand aufhängen, ihn zu Nikolaus oder Weihnachten verschenken oder einfach als Mitbringsel zum Advent nutzen.

Der Kalender kann in Wangen bei der Gärtnerei Denz, der Metzgerei Engler, im Rathaus Wangen und bei jedem Elfer zum Sonderpreis von zehn Euro pro Exemplar erworben werden. Auf Wunsch bieten die Elferräte für den Kalender auch einen Lieferservice nach Hause, eine Bestellung bei Zunftmeister Patrick Willig unter der Telefonnummer (0 77 35) 1651 genügt.

Pläne für die Fasnacht 2021

Für den Schmotzigen Dunschtig 2021 planen die Mondfänger für die Straßenfastnacht im Dorf verschiedene mit Abstand mögliche Aktivitäten, die je nach Pandemie-Verlauf und jeweils gültigen Verordnungen ermöglicht werden sollen. Genauere Inhalte werden noch erarbeitet.

Zunftmeister Patrick Willig schwört die Zunftmitglieder ein, das Beste aus der Lage zu machen, Fastnacht einfach mal etwas anders als sonst zu feiern und die Feierlichkeiten nachzuholen. Im Übrigen haben die Mondfänger bereits Erfahrung mit Verschiebungen, denn schon das 30-jährige Bestehen fiel 1991 dem Golfkrieg zum Opfer und wurde nachgefeiert.