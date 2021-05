von Georg Lange

Mitten in Öhningen und in vortrefflicher Wohnlage wartet ein 4400 Quadratmeter großes Baugrundstück auf das tatkräftige Engagement der Bürger. In unmittelbarer Nähe zur Grundschule, zum Discounter und zu den Sportplätzen sowie in Randlage der geplanten grünen Dorfmitte könnte nach dem Wunsch von Bürgern und dem Willen des Gemeinderats ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt entstehen.

Die Beteiligten an dem geplanten Projekt Der Gemeinderat entscheidet über das Mehrgenerationen-Projekt und legt die Rahmenbedingung für die Gestaltungsspielräume fest. Er berät und entscheidet zu den Ergebnissen der Beteiligung. Die Spurgruppe bringt unterschiedliche Perspektiven ein und hilft bei der Vorbereitungen von Veranstaltungen der Bürgerbeteiligung. Sie sind die Multiplikatoren des Projekts. Die Konstanzer Agentur für Bürgerbeteiligung Translake bezieht Expertenwissen in das Projekt ein und koordiniert vieles. Sie unterstützt die Spurgruppe, moderiert die Veranstaltungen und sorgt sowohl für Transparenz und Verständlichkeit sowie für die Einhaltung von Terminen.

Doch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats fiel das Resümee des Bürgermeisters eher verhalten aus: „Es geht schon ein bisschen schleppend voran“, wertet Andreas Schmid den Stand des Projekts: Fast wöchentlich habe die Verwaltung im Amtsblatt über das Mehrgenerationen-Projekt berichtet. Zudem ließ sie auf dem Wochenmarkt einen Infostand errichten. Die Spurgruppe des Projekts habe sich laut dem Bürgermeister „schwer hinein gekniet“. Auch wurden Bürger zu einem virtuellen Workshop eingeladen, bei dem sich 40 Personen dazugeschaltet, aber nur 25 beteiligt hätten. Es scheint, dass die Frage auf der Plakatwand am Baugrundstück aktueller denn je ist: „Entsteht hier ein Mehrgenerationen-Wohnen?“

Für Bürgermeister Andreas Schmid steht das Projekt an einem markanten Punkt: „Wir müssen schauen: Bekommen wir da Schwung hinein? Gibt es Bürger, die tatsächlich sagen: Jawohl, da engagiere ich mich?“ Der Gemeinderat stellte hierfür das 4400 Quadratmeter große Baugrundstück zur Verfügung und verpflichtete eine Agentur für Bürgerbeteiligung, die ein Diskussionsforum bereitstellt.

Bürger sollen das Projekt entwickeln – und das möglichst bald

Laut Andreas Schmid sei es nicht die Aufgabe der Verwaltung das Modell zum Wohnprojekt zu entwickeln: „Den Bürgern wird kein Konzept übergestülpt.“ Es solle sich vielmehr eine Interessensgruppe bilden, die sich Gedanken über dessen Umsetzung mache. Doch der Bürgermeister mahnte in der Sitzung auch den zeitlichen Faktor an: „Die Menschen, die da wohnen und sich einbringen wollen, müssen jetzt aus der Deckung kommen.“

Wie die Umsetzung konkret erfolgen und finanziert werden soll, ist derzeit noch offen. Fest steht, dass die Gemeinde selbst nicht bauen möchte. Stattdessen können Investoren, Vereine, eine Bürgergesellschaft oder eine Genossenschaft eingebunden beziehungsweise gegründet werden, um das Projekt zu finanzieren. Alternativ zu einer klassischen Investorenlösung wäre auch eine Vergabe über Erbpacht möglich.

Das im Projekthandbuch vorgeschlagene Modell der Erbpacht fand besonders bei Gemeinderätin Vera Floetemeyer-Löbe (Netzwerk) Interesse: Diese neue Form wäre kein Ausverkauf von Grundstücken; sondern könnte diese für die Gemeinde bewahren.

Andrea Dix (Netzwerk) beklagte den abstrakten Charakter des Projekts. Sie wünscht sich von der Gemeinde einen konkreten Anstoß wie die Finanzierung aussehen könnte, damit sich die Bürger besser entscheiden könnten. Zudem würden ihr Alternativen zum Gesamtprojekt fehlen.