Öhningen vor 2 Stunden

Mehr Platz für Vereine: So soll die Alte Schule in Schienen umgebaut werden

Der Musik- und Narrenverein in Schienen sollen in der alten Schule mehr Platz bekommen. Dafür möchte die Gemeinde die ehemaligen Klassenzimmer umgestalten. Was das kostet und wie es umgesetzt wird.