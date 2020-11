von Michael Jahnke

„Es kommt darauf an, was wir nachfolgenden Generationen hinterlassen wollen“, sagt Hansjörg Fischer, der in Öhningen auf dem Unterbühlhof einen zertifizierten Bio-Betrieb führt und sich aktiv für die Landschaftspflege einsetzt. Gerade die Höri sei ein paradiesischer Garten, ein sensibles Gebiet, das es zu schützen gelte.

In Baden-Württemberg gibt es kaum Landkreise, in denen Landwirtschaft in Naturschutz- und FFH-Gebieten betrieben wird. In diesen Gebieten sollen Fauna (Tiere), Flora (Pflanzen) und Habitat (der charakteristische Aufenthaltsbereich dieser Tiere und Pflanzen) geschützt werden. Nun gibt es einen Plan für das FFH-Gebiet „Schiener Berg und westlicher Untersee“.

Mit Hilfe dieses Managementplans soll eine Richtlinie umgesetzt werden, die bereits im Jahr 1992 von den damaligen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) einstimmig verabschiedet wurde.

Ziel war es, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. „Ein jahrelanger Prozess“, kommentiert Fischer.

Was Fischer nicht sagt, hört sich aber zwischen den Zeilen nach Kritik an. Fast drei Jahrzehnte sind vom EU-Beschluss bis jetzt vergangen. Folgen Reaktionen erst auf Druck aus Brüssel? Zu dieser Frage will Fischer nicht direkt Stellung beziehen. Er sagt: „Behörden, Landwirte und Ökologen haben in Sachen Naturschutz in den letzten Jahrzehnten viel gelernt.“

Naturschutz als Lernprozess

Sein Beispiel: Früher habe man die auch für die Höri landschaftsprägenden Flachland-Mähwiesen viel später gemäht als heute. „Wir haben gesehen, dass die Artenvielfalt bei einer späten Mahd rückläufig ist.“ Der erste Gedanke habe also genau das Gegenteil von dem bewirkt, was erreicht werden sollte, so Fischer. Heute werden die Wiesen gemäht, wenn sie reif sind, also zu einem früheren Zeitpunkt.

Auch bei der extensiven Nutzung der Landschaft habe man dazugelernt. „Wenn der Boden zu wenig bewirtschaftet wird, wenn man alles der Natur überlässt, kommt es manchmal zu einer Unternutzung“, erklärt Hansjörg Fischer.

Es komme immer wieder vor, dass sich der Zustand einer Fläche trotz aller Bemühungen verschlechtere. „Das kann auch witterungsbedingte Ursachen haben.“ In einem Jahr seien die Bedingungen für die eine Pflanzenart ideal, im nächsten Jahr für eine andere.

Die Natur und die Landschaft sich selbst zu überlassen, sei, so Fischer, schon vor Jahrzehnten als richtiger Weg betrachtet worden. Durch Beobachtungen wisse man, wann eventuell gegengesteuert werden sollte.

Plan dient als Werkzeugkasten

Der Managementplan beinhaltet nun ein Verschlechterungsverbot. Fischer sagt: „Dann hilft nur eine Nachsaat.“ Für alles, was sich um den Erhalt der Natur und der Landschaft dreht, sei der Plan wie ein großer Werkzeugkasten. „Mit dem richtigen Einsatz haben wir einen großen Einfluss auf unsere Umwelt“, schätzt Fischer.

Jede Landschaftsart, jede Vogelspezies, alles sei in diesem Plan festgehalten und bewertet. Der Plan zeige detailliert auf, was unternommen werden soll, um das Gebiet zu erhalten oder so zu ertüchtigen, das verlorengegangene Qualitäten zurückgewonnen werden können.