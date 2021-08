Wie geplant konnte das letzte große Orchesterkonzert der Höri Musiktage an einem lauen Sommerabend im Freien gegeben werden. In kleiner Besetzung, zwischen zehn und fünfzehn Mitgliedern, spielte das Festivalorchester in der Bearbeitung von Peter Strangel Werke bedeutender Romantiker. Und das ist nicht einfach, wenn jede Stimme nur mit einem Instrument besetzt und jeder seinen Part zu 100 Prozent beherrschen muss.

Aber Dirigent Harutyun Muradyan hatte seine Musiker gut vorbereitet. Die stimmungsvollen Naturschilderungen in Felix Mendelssohn Bartholdys Hebriden-Ouvertüre, in denen der Komponist Reiseeindrücke aus Schottland in Musik umsetzte, spielte das Orchester mit gut ausgewogenen Kontrasten. Es arbeitete die unterschiedlichen Stimmungen anschaulich heraus.

Ausdruckstarkes Spiel

In Robert Schumanns Konzert für Violoncello und Orchester war Johann Caspar Wedell der Solist. Er belebte seine Rolle, die großes Können erfordert, mit ausdruckstarkem Spiel. Zwischen ruhig und neckisch endet der erste Satz. Inniges, sonores Spiel verlangt der sehr langsam genommene zweite. Im Finalsatz zeigte der Solist seine virtuose Kompetenz in wirbelnden Kaskaden.

Die herrlichen, ursprünglich für Klavier geschriebenen Miniaturen „Auf verwachsenem Pfade“ von Leos Janácek atmen noch ganz romantischen Geist. Gefühlsbetont spielen die Bläser, im Wind säuselnde und zitternde Blätter imitieren die Streicher, bevor schwankende Rhythmen und kecke Holzbläser-Kantilenen die Stimmung aufhellen.

Schwungvoll durch die fünfte Sinfonie

Franz Schuberts fünfte Sinfonie schließlich ist schwungvolle und leichte Kost, vom zwölfköpfigen Orchester lebhaft umgesetzt. Hier wie auch in den anderen Werken des Abends hatte Dirigent Muradyan sein Orchester gut im Griff. Er setzte sich mit dem ganzen Körper ein, unterstrich Pointen oft mit einem kleinen Sprung vom Podest und vermittelte die dynamische Gestaltung mit ausladender Gestik. Begeisterter und langanhaltender Applaus vom Publikum im vollbesetzten Kirchhof beschloss einen anregenden Konzertabend.

Ort der Aufführung Die Konzerte der Höri-Musiktage fanden im Augustiner-Stift statt. Es gibt ihn es seit Anfang des 12. Jahrhunderts. Die mittelalterlichen Konventgebäude umschließen mit der Kirche den Kreuzhof. Der Chorherrenstift wurde mehrfach baulich erweitert. Innerhalb des Stifts ist die Totenbruderschaftskapelle untergebracht. 1805 wurde der Chorherrenstift aufgelöst, Markgraf Karl Friedrich von Baden war ab diesem Zeitpunkt Eigentümer des Stifts. Nach 1885 zog die Gemeinde mit Verwaltungsräumen ins Erdgeschoss, im ersten Obergeschoss entstanden schließlich Klassenzimmer. (ans)

„Fast alle Konzerte waren in diesem Jahr ausverkauft“ schildert Hilde von Massow vom Organisations-Team in ihrer Bilanz der Höri-Musiktage. In Zahlen heißt das, dass jeweils 150 Plätze in Kirche oder im Freien besetzt waren, weil pandemiebedingt immer noch Abstände eingehalten werden mussten.

Radolfzell Unbekannter öffnet die Schleusen des Mühlbachs und flutet Straßen und Gärten in Markelfingen Das könnte Sie auch interessieren

Selbst für das neue Format, das multimediale Musiktheater „Kugel Sieben“ waren die Plätze zu immerhin 70 Prozent ausgelastet. Für regelmäßige Tests der Orchestermusiker sorgte eine medizinische Betreuung. An ihrem Konzept, dass etwa zwei Drittel der jungen Instrumentalisten im Folgejahr wieder eingeladen und ein Drittel der Musikerneu hinzugewonnen wird, will von Massow festhalten: „Mit handverlesenen Spitzenmusikern erhalten wir Stabilität und Qualität.“

Die Vielfalt der Formate wolle man beibehalten. Manche, etwa die „Cartes blanches“ (Kammermusik der Orchestermusiker in verschiedenen Besetzungen) hätten mehr Gewicht bekommen, worauf einzugehen sei. Die finanzielle Förderung der Musiktage im nächsten Jahr und deren Aufstockung sei mündlich bereits zugesagt. Hilde von Massow ist zufrieden mit dieser Entwicklung: „Wir sind froh, dass keiner mehr über das hochkarätige Höri-Festival hinwegschauen kann.“