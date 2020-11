Vier Kirchen auf der Höri und in Stein am Rhein laden im Rahmen ihrer grenzübergreifenden Klangbrücke zwei Mal täglich – um 11 und um 16 Uhr – zum virtuellen Konzert ein. Da in Zeiten der Corona-Pandemie und des begrenzten Lockdowns Ensembles und Orchester nicht live auftreten können, werden in den Kirchen stattdessen 30 bis 35 Minuten lang berühmte Aufnahmen der Klassik abgespielt. Dies schreiben die Höri Musiktage, Projektpartner der Klangbrücke, in einer Presseinformation.

Programm wechselt alle 14 Tage

An der Klangbrücke beteiligen sich die Stiftskirche St. Hippolyt und Verena in Öhningen, die Wallfahrtskirche St. Genesius Schienen, St. Pankratius in Wangen und die Stadtkirche Stein am Rhein. Das Programm wechselt alle 14 Tage und liegt in den Kirchen aus. Im November werden Werke von Ludwig van Beethoven gespielt, zum 1. Advent wird die Klangbrücke dann weihnachtlich: Neben den schönsten Weihnachtsliedern werden Händels Messias und das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach erklingen.

Die Häufigkeit der angebotenen Konzerte soll die Einhaltung größtmöglicher Abstände garantieren. Die Besucher werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und alle gebotenen Schutzmaßnahmen zu beachten. Es empfiehlt sich warme Kleidung, da die Kirchen auf der Höri nur wenig beheizt sind, um die Bildung von Aerosolen zu vermeiden.

Teil der Kunstbrücke von Daniel Gallmann

Die vier Kirchen der Klangbrücke sind gleichzeitig Teil einer Kunstbrücke: Seit 1983 arbeitet der im Kanton Thurgau lebende Künstler Daniel Gallmann an seiner „Pastorale“. 2500 Bildtafeln sind in knapp drei Jahrzehnten entstanden, 312 davon bilden die Kunstbrücke und verbinden die vier Kirchen grenzübergreifend zu einem Kunstwerk.

Die Bilder laden während den Öffnungszeiten der Kirchen täglich von 9 bis 18 Uhr zu inneren Spaziergängen und zur stillen Meditation ein, mit oder ohne Musik der Klangbrücke. In den Kirchen liegen Begleitschriften aus, Gästebücher laden zum Feedback und zur persönlichen Stellungnahme ein.