von Georg Lange

Die Gemeinde Öhningen möchte in ihren Gebäuden unnötige Energieverbräuche vermeiden. In ihrer jüngsten Gemeinderatssitzung schlug die Verwaltung zu diesem Zweck den Austausch von 164 Heizthermostate im Rathaus und in der Schule für das kommende Jahr vor.

80,1 Tonnen CO2 sollen eingespart werden

Der Vorschlag soll gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die neuen Thermostate sind mit einer künstlichen Intelligenz (KI) ausgestattet und verhelfen zu Heizkosten-Ersparnissen in Höhe von 20 bis 25 Prozent und damit auch eine Reduktion von 80,1 Tonnen an CO2- Emissionen jährlich. Die Kosten in Höhe von rund 32.000 Euro könnten sich für das Rathaus in weniger als drei Jahre und für die Schule in weniger als vier Jahre amortisieren. Der Rat stimmte der Anschaffung vorbehaltlich zu, insofern sie sich im kommenden Jahr im Haushalt finanzieren lässt.

Bodensee Angela Merkel am Bodensee: Alt-Kanzlerin besucht fast unbemerkt die Region Das könnte Sie auch interessieren

Von September 2022 bis Ende Februar nächsten Jahres gilt für die Gemeinden die neue Energiesparverordnung. Für die Sicherung der Energieversorgung sollen öffentliche Gebäude bis maximal 19 Grad beheizt werden. Man gewöhne sich langsam an die 19 Grad, so Bürgermeister Andreas Schmid in der Sitzung des Gemeinderats. Auch der Sitzungsaal für die Gemeinderäte solle über die maximale Temperatur nicht hinausgehen, so Schmid. Über das Wochenende und an Feiertagen werden im Rathaus die Heizkörper manuell ausgeschaltet. Schwierigkeiten bei der Heizungssteuerung gebe es auch in der Grundschule, erläutert Schmid die Anschaffung neuer Thermostate.

Öhningen 800 Jungpflanzen und etwa 8000 Eicheln gepflanzt: Im Öhninger Gemeindewald wird aufgeforstet Das könnte Sie auch interessieren

Die neuen Heizthermostate sollen über eine KI verfügen und über ein Gateway mit einer Online-Plattform verbunden sein. Selbstlernend ermöglichen sie ein automatisiertes und bedarfsorientiertes Wärmemanagement. Dabei werden die Räume anhand des Nutzungsverhaltens nur nach Bedarf beheizt. Die Sensorik im Thermostat reduziert die Heizleistung, wenn der Raum verlassen oder ein Fenster im beheizten Raum geöffnet wird und senkt automatisiert die Raumtemperatur an Wochenenden und Feiertagen. Für die Anschaffung gebe es eine Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in Höhe von 15 Prozent auf die Hardware und Installation.