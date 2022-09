von Georg Lange

Nach drei Jahren Abstinenz steht das Dorffest in Öhningen endlich wieder in den Startblöcken. Das 37. Dorffest der Gemeinschaft Öhninger Vereine (GÖV) beginnt am Samstagabend, 3. September, um 18 Uhr mit einem Life-Konzert der Band „Best off us“ an der Linde vor dem Öhninger Rathaus.

Das Dorffest ist für alle Beteiligten stets ein großer Kraftakt. „Der Arbeitseinsatz der Vereine für die Vorbereitung und für die Durchführung des Dorffests ist immens“, erzählt die Vorsitzende der Gemeinschaft Öhninger Vereine, Angelika Massler-Honsel.

Es geht nicht um Geld, sondern Gemeinschaft

Und die Mühen machen sich alle Beteiligten nicht nur wegen des Geldes. Alternativ könnte man den Jahresbeitrag der einzelnen Vereine für jedes Mitglied um drei Euro erhöhen, um die Gewinne aus dem Dorffest quer zu finanzieren, rechnet Massler-Honsel auf.

Doch es gehe vielmehr um den Spaß bei einem Dorffest für die Besucher sowie um die Gemeinschaft der Vereine untereinander, bei der man etwas gemeinsam erarbeitet würde. Dabei hätten auch die Sitzungen der GÖV eine sehr wichtige Funktion für das Dorf: Spätestens dort lerne man neue Vorstandsmitglieder der Öhninger Vereine persönlich kennen.

Ein Abend für die Helfer wurde ein Abend für alle

Das Fest beginnt am Samstagabend vor dem Öhninger Rathaus mit einem Live-Konzert an der Linde. Dieser Abend war zunächst für diejenigen gedacht, die sich am Sonntag engagierten und die Arbeit für das Dorffest leisteten, erinnert sich Angelika Massler-Honsel.

Doch dieser Abend wurde zu einem großartigen Selbstläufer, sodass er in das Dorffest integriert wurde und nun für jeden Besucher offen stehe. Der Samstag entfaltete sich so zu einer Art Dorfparty mit einem eigenständigen Konzert und mit einer Bewirtung, die von drei Vereinen übernommen wird.

Am darauffolgenden Tag startet der zweite Teil des Dorffests um 11 Uhr mit kulinarischer Flaniermeile rund um den Dorfkern, mit Konzerten, Künstlern, Zauberern und Kunsthandwerk.

Die Konzerte im Überblick Samstag, 3. September Am Samstag, 3. September, beginnt das Dorffest um 18 Uhr mit einem Konzert der Band „Best off us“ samt Bewirtung vor dem Rathaus in Öhningen. Sonntag, 4. September Am Sonntag, 4. September, eröffnet Öhningens Bürgermeister Andreas Schmid um 11 Uhr das 37. Dorffest in Öhningen. Vier Livebands sorgen für die musikalische Unterhaltung. Auf der Hauptbühne vor dem Rathaus tritt die Schweizer Band Soundstoff zwischen 11.15 Uhr und 14 Uhr auf. Dort spielen auch die Shadoogies von 15 bis 18 Uhr. Am Gänselieselebrunnen gibt es von 13 bis 18 Uhr Livemusik von der Band „Zwickts mi“ sowie zwischen 11 und 15.30 Uhr beim Musikverein ein Konzert der Radolfzeller Band Oktatett.

Kein Verein darf das gleiche Essen anbieten

Für die 14 teilnehmenden Vereine gilt am Sonntag eine simple Regel für die Veranstaltung: Kein Öhninger Verein darf kulinarisch dasselbe anbieten wie ein anderer. Dieses Konzept garantiert eine größtmögliche Vielfalt und bietet quasi für jeden Geschmack der Besucher etwas an – auch für den umweltbewussten Gast. Denn das Fest für die rund 5000 erwarteten Besucher verzichtet auf Einweggeschirr und setzt auf Porzellan, Gläser und Besteck.

Für die Kinder wird am Sonntag Raum für einen Flohmarkt in der Ledergasse kostenlos bereitgestellt. Für sie gibt es auf dem Dorffest auch eine Hüpfburg, ein Bewegungsparcours und eine große Höllenrutsche. Sie können sich ihr Haare professionell flechten und ihre Arme mit kreativen Mandalas bemalen lassen.

Buntes Programm für die ganze Familie

Ein Zauberer sorgt nicht nur bei den Jüngsten für magische Momente. Auf dem Dorffest zeigt eine Künstlerin Acrylmalereien und spezialbedruckte Badetücher im Flower-Power-Stil. Und ein Kunsthandwerker lässt sich beim Glasblasen über die Schulter schauen.

Das Öhninger Dorffest findet bei jedem Wetter statt, verspricht die Vorsitzende. Selten habe es dauerhaft geregnet. Angelika Massler-Honsel begreift das Dorffest als ein wichtiger Treffpunkt für die Region. Nach der langen Zeit voller Entsagungen durch die Pandemie gehe es nun darum, alte Bekannte wieder zu treffen und neue Bekanntschaften zu schließen. Das Öhninger Dorffest mauserte sich mit seiner nahezu 40 Jahre andauernden Tradition zu einem Treffpunkt der Höri sowie seinen Gästen aus Radolfzell und möchte an diese Tradition anschließen.