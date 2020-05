von Sk

Wissenselement

Für Aufregung hat ein Mann am Samstag um 17 Uhr in einem Supermarkt in Öhningen gesorgt: Laut Polizeiangaben ging ein Notruf ein, dass der Mann dort mit einer Pistole hantiert haben soll. Beim Antreffen der Beamten war der Mann nicht mehr im Supermarkt anwesend. Aufmerksame Zeugen konnten beobachten, wir er in einem Auto davonfuhr. Durch das Kennzeichen konnte die Polizei den Mann auf der Anfahrt nach Öhningen stoppen. Hier stellten die Polizisten fest, dass es sich bei der Pistole um ein Feuerzeug handelte. Die Pistole sah täuschend echt in Größe und Gewicht einer scharfen Schusswaffe aus. Der Täter muss sich nun vor Gericht verantworten.