Im Öhninger Ortsteil Wangen gibt es Probleme mit der Wasserversorgung. Dies teilte die Gemeindeverwaltung mit. Am Tiefbrunnen in Wangen seien beide Förderpumpen ausgefallen. Der Tiefbrunnen könne frühestens am kommenden Mittwoch wieder in Betrieb genommen werden.

THW stellt Versorgung sicher

Dadurch käme es vorübergehend zu Problemen mit der Wasserversorgung des Ortsteils Wangen. Mit einem Tankfahrzeug werde derzeit zusätzlich Trinkwasser aus den anderen Ortsteilen und den umliegenden Gemeinden zugeführt, schreibt die Gemeinde weiter. Das Technische Hilfswerk, Ortsgruppe Tübingen, unterstütze die Gemeinde tatkräftig und baue eine zusätzliche Wasseraufbereitungsanlage auf. Dadurch sei es möglich ausreichend Wasserreserven aufzubauen und die Wasserversorgung sicherzustellen.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sind die Einwohner gebeten, das Trinkwasser vor dem Gebrauch abzukochen, da durch die geänderte Aufbereitung erst noch eine Trinkwasserbeprobung durchgeführt werden müsse. Sobald eine positive Beprobung vorliege, werden man die Abkochanordnung schnellstmöglich aufheben.

Um die Situation nicht noch zu verschärfen, werden Bürger gebeten, den Wasserverbrauch auf das absolut notwendige zu beschränken. Insbesondere sollte auf das Bewässern des Gartens, das Autowaschen und die Befüllung von Swimmingpools verzichtet werden.